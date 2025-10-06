【最新】萩生田氏の要職起用を検討…高市総裁が自民党役員人事の内示を開始　麻生氏副総裁起用を調整も本人は慎重姿勢

自民党の高市新総裁は、あすの党の役員人事決定に向けて詰めの調整をしています。最新情報を自民党本部から中継です。

自民党本部・福田真子記者中継：

こちら自民党本部の総裁室前です。高市氏が人事を夕方に内示をすると発表したことで、だんだんと報道陣の数が増えてきていますが、先ほどから内示がはじまった模様です。

高市氏はきょうは一度も自民党本部に姿を見せておらず、都内の議員宿舎にこもっていますが、関係者によりますと、先ほど、鈴木総務会長に対し幹事長就任を言い渡したということです。

また、高市氏は、麻生最高顧問を副総裁で起用する方向で調整していますが、麻生氏自身は周辺に慎重な考えを示しています。

さらに、高市氏は旧安倍派幹部の萩生田元政調会長を要職に起用することを検討していますが、党四役や閣僚への起用は見送る方針です。

一方、総裁選で戦った4人の候補の人事も焦点です。

茂木前幹事長が外務大臣に内定したほか、小林氏を要職に起用する方針を固めました。

また、小泉氏を別の閣僚で処遇することも検討していて、林氏のポストも注目されています。

高市氏は新しい役員への内示を終えたのち、あす、正式に自民党の新体制を発足させます。