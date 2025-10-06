「レスポートサック」の軽やかウェアが登場！新宿新店舗限定のキティコラボや、先行販売のアパレルをチェック
NY発のライフスタイルバッグブランド「LeSportsac（レスポートサック）」が、10月10日（金）、東京・ルミネ新宿に新店舗をオープン。
レスポートサックの定番バッグはもちろんのこと、新たにローンチされたウェアコレクションも展開されます。
限定アイテムや魅力的なノベルティなどもあるので、ぜひ足を運んでみてくださいね。
「レスポートサック」のバッグ＆ウェアを新宿の新店舗でGet
「レスポートサック」は、軽さと機能性が融合したナイロン素材のバッグが人気ですよね。
ルミネ新宿の新店舗では、バッグやポーチに加えて、新しくスタートしたウェアラインが表参道フラッグシップストアに続いて、先行販売されます。
ここからは、新店で取り扱われるラインナップの中から、気になるアイテムをピックアップしてご紹介。
「スウェットフーディー」（税込2万900円）は、厚みのある裏毛素材を使用した、カジュアルにもきれいめにも着こなせるシンプルデザインですよ。
シャツ地を使ったショートパンツ「ウエストゴムショートパンツ」（税込1万3200円）や、「スモールエブリディバッグ」（税込1万4850円）と合わせると、ほどよくスポーティーでリラックス感のあるコーデに仕上がりそう。
トップスに「ニットポロプルオーバー」（税込1万8700円）や「ショート丈ポロシャツ」（税込1万3750円）、そしてボトムスに「スウェットミニスカート」（税込1万3200円）のコーデで、プレッピースタイルを楽しむのもおすすめです。
メタリックデザインのバッグ「ミラーE/Wフォンクロスボディ」（税込1万8150円）をミックスすれば、ちょっぴりおめかし感がアップしそう！
クロップド丈のプルオーバー「スウェットショート丈プルオーバー」（税込1万7600円）は、同素材のスカート「スウェットミニスカート」（税込1万3200円）とセットアップで愛用してみてはいかがでしょうか？
秋冬の寒さに備えて、シンプルなデザインの「コーチジャケット」（税込3万8500円）や、
『ミント』カラーがかわいい「ショートダウンジャケット」（税込4万2900円）も要チェックですよ。
限定販売される「LeSportsac × Hello Kitty」コラボは必見
サンリオの「ハローキティ」とタッグを組んだ、限定アイテムも見逃せません。
「LeSportsac × Hello Kitty」では、コラボならではのオリジナルロゴマークを施した「キャップ」（税込7700円）や、レスポートサックのアイテムを身にまとったキティちゃんが描かれた「トップス」（税込1万7600円）が登場。
ハローキティが散りばめられた、コラボデザインの「バッグ」（税込1万7600円）もかわいいですよね。
お買い物でノベルティバッグやチャームがもらえるよ
新店舗でショッピングすると、数量限定のミニバッグやチャームなどがもらえますよ。
税込3万円以上のお買い物には、真っ白なミニバッグをプレゼント。
税込1万5000円以上の購入者には、全13種類の「メタルピンバッジ」と、
全4種類の「カラビナチャーム」から1つ選べる、カスタマイズノベルティが用意されています。
お気に入りのバッグやウェアを見つけに、新店へぜひ遊びに行ってみくださいね。
「LeSportsac」の新店舗概要
オープン日：10月10日（金）
場所：ルミネ新宿 ルミネ2・2階（東京都新宿区新宿3丁目38-2）
公式オンラインストア：https://shop.lesportsac.co.jp/
参照元：株式会社 レスポートサック ジャパン プレスリリース
