¡ÖÃ¯¤âÆóÅáÎ®¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÈMVP³ÍÆÀ¡É¡ÖÏÀµò¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼çÄ¥
MVP³ÍÆÀ¤Ø¡¢ÂçÃ«¤Ë¤ÏÃ¯¤âµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼çÄ¥¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î6Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÈÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡Âè1Àï¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤¬6²ó3¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØEssentiallySports¡Ù¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ4»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Ï¡¢ÏÃ¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥ì¡¼¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Î3¿Í¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÌÔÎõ¤ÊÅêµå¤òÁ°¤Ë¡¢¹ç·×9ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢5Ã¥»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¼çÎÏ¤ò´°Á´¤ËÄÀÌÛ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö´ä¼ê¤Îå«¡×º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÆ¬¤ò¥Ý¥ó¤ÈÃ¡¤¤¤ÆÏ«¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆóÅáÎ®¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î²÷¿Ê·â¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈà¡Ê¥ª¥ª¥¿¥Ë¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµÏ¿¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÂçÃ«¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡MVP¸õÊä¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÂçÃ«¤ÈÁè¤¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¢¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç40¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¨¥ê¡¼¥È¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅêµå¤ò¤³¤Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢50ËÜ°Ê¾å¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤É¡¢»ö¼Â¾å¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¤³¤È¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤·¤«¤·¡¢Èà¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÌÀ³Î¤ÊÈ¿ÂÐºàÎÁ¤Ï¡¢ÅÐÈÄ¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤À¡£Èà¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÂÇÎ¨.282¡¢½ÐÎÝÎ¨.392¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.622¤òµÏ¿¤·¡¢55ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£7.7¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊWAR¡Ê¤¦¤ÁÅê¼ê¤È¤·¤Æ1.1¡Ë¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¾¤ËÈà¤¬40¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯140¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢MVPÁè¤¤¤Ê¤ÉµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢ÂçÃ«¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖMVPÁè¤¤¤ÎÂ¾¤ÎÃ¯¤â¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÆóÅáÎ®¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëº£¡¢Èà¤ÎMVP³ÍÆÀ¤ÎÏÀµò¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£ÂçÃ«¤òMVP¤Ë¿ä¤¹À¼¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]