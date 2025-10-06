タレントの西川かの子が６日、大阪市内で９月８日より関西圏のスーパーにて発売中のプロデュースする「西川家のだし」（１０グラム×１４袋入り、税抜き７５０円）のＰＲ会見に出席した。

“なにわのロイヤルファミリー”として親しまれる西川家で、代々受け継がれてきた秘伝の出汁（だし）を、家庭でも手軽に味わえるだしパックで商品化。かの子は「皆さんにこのおだしを使っていただいて、家族で食卓を楽しく囲んでいただける。もしくは一人で食べても、ちょっと家族のことが思い出せるような、そういうおだしになっていったら」とＰＲした。

この日は西川ヘレンの７９歳の誕生日。かの子が用意した花束を、西川きよしがヘレンに涙で手渡す感動シーンもあり、きよしは「映画の撮影の時は朝が早いので、だしだけ飲んで出かける時もありました。今、定期健診でお医者さんが『西川さんはどこも悪いところがない』とおっしゃいます。血管が強い、血がさらさら、骨が強いそうです。家内のだしのおかげ。先生にも僕は勧めているぐらいです」と太鼓判を押した。

かの子はだしパックの残りも使えるとし「自分のレシピをどんどん考えてほしい」とアピール。きよしも「人生１００年時代を、一緒に元気で頑張りたい」と話し、ヘレンも「１００年とは言わず、１２０年、１３０年…。私たちもそこまでいきたいと思いますので、だし飲んで頑張ります」と笑顔をみせた。