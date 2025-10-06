◆練習試合 巨人６―２ＳＵＢＡＲＵ（６日・東京ドーム）

巨人は１１日のＣＳ第１ステージ初戦ＤｅＮＡ戦（横浜）に向けて社会人の強豪ＳＵＢＡＲＵと練習試合を行い勝利した。

ビジターで先攻のＣＳを想定して巨人が先攻で行った。初回に１死満塁から５番・リチャードの左翼線２点適時二塁打、続く大城卓の二ゴロの間の１点で計３点を先制。２回には３番泉口の２点適時二塁打で２点を追加すると、５―２の４回には２番キャベッジの中前適時打で１点追加した。

先発の西舘は２回２失点。その後は船迫、田中瑛、バルドナードが１回ずつ投げて無失点。７、８回はファームから参加の堀田とルシアーノで無失点に抑え、８、９回は泉、石川が無失点で締めた。

阿部監督は「（ＳＵＢＡＲＵは）選手権に出る立派なチームなので。やっていただいてありがたかったし、フェニックス行ってる選手もいますけど、いい実戦になったと思います」と収穫を挙げた。

実戦復帰して無安打も二塁守備で好守備を見せた吉川については「全く問題なさそうなのでね。守りの時間も長くしたり打席も多くしたりして。たぶん明日もそうなると思いますけど、そこで何とか間に合いそうかなと思います」と話した。

この日は３軍の一部選手も途中出場で参加。３軍選手にとっては１軍選手と同じベンチに入ってプレーする貴重な時間になった。

１軍は７日も社会人のヤマハと練習試合を行う予定になっている。この日は戸郷、横川、岸田、若林、オコエらは宮崎の２軍フェニックスリーグで調整した。