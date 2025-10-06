¡Ö¥½¥È¤Ç¤µ¤¨¤½¤ó¤Ê¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¥¨¥é¡¼¤ËNY¥Õ¥¡¥ó¼ºË¾¡Ä¡ÖPS6»î¹ç¤Ç2¼ººö¡×¥ä¥ó¥¡¼¥¹2Ï¢ÇÔ¤Ç³³¤Ã¤×¤Á
¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î½èÍý¤ò¸í¤ê¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤¹¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¸(C)Getty Images
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î5Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë7-13¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¡£¶þ¿«¤Î2»î¹çÏ¢Â³¤Î2¥±¥¿¼ºÅÀ¤Ç2Ï¢ÇÔ¡£³³¤Ã¤×¤Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î½èÍý¤Ç¥È¥ó¥Í¥ë¡Ä¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¼ººö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÂçÎÌ¼ºÅÀ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¸Ø¤ê¹â¤¼ç¾¤Î¼ººö¤À¤Ã¤¿¡£2²óÀèÆ¬¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º5ÈÖ¤Î¥É¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥Ð¡¼¥·¥ç¤¬Êü¤Ã¤¿±¦ÍãÀþ¤ÎÂÇµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î½èÍý¤ò¸í¤ê¥È¥ó¥Í¥ë¡£»°ÎÝ¤Þ¤Ç¿Ê¤Þ¤ì¡¢Ä¾¸å¤Ë¥¢¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤ËÀèÀ©2¥é¥ó¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÀª¤¤¤Å¤«¤ì¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó19¾¡¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¤Ï4²óÅÓÃæ7¼ºÅÀKO¡£6²ó¤Þ¤Ç¤ËÂçÎÌ13ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢ÂÇÀþ¤Ï7ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ººö¤ÎÆ°²è¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç³È»¶¡£¼ê¸·¤·¤¤¥ä·³¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¡Ö»ä¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼ºË¾¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤Ç¤µ¤¨¤½¤ó¤Ê¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¤è¤¦¤À¤Í¡×¤ÈÂ¾µåÃÄ¤Î³°Ìî¼ê¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢µêÃÆ¤¹¤ëÈ¿±þ¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØTalkin¡Ç Baseball¡Ù¤Ï¸ø¼°X¤Ç¡Ö¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï²áµî4Ç¯´Ö¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¹ç·×2¤Ä¤Î¥¨¥é¡¼¤òµÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî6»î¹ç¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç2¤Ä¤Î¥¨¥é¡¼¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó1¤ÄÌÜ¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿Ãæ·ø¼ê¤Ç¤ÎÍîµå¤À¡£ÉáÃÊ¤Ï·ø¼é¤ò¸Ø¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥ä¥ó¥¡¼¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¡×¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¼ºÇÔ¼Ô¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·ùÌ£¤â½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂ³¤¡Ö¤¢¤È1ÇÔ¤Ç½ªÀï¡×¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÅÁÅýµåÃÄ¡£ÃÏ¸µ»æ¡ØNew York Post¡Ù¤Î¼èºà¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢Èà¤é¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£¤³¤³¤«¤é´¬¤ÊÖ¤»¤ëÎÏ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]