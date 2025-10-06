東農大の前田和摩、東海大のロホマンらメンバー入り 明大は主力の綾は外れる 第１０２回箱根駅伝予選会
箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟（関東学連）は６日、第１０２回箱根駅伝予選会（１０月１８日、東京・立川市など）に出場するチームと登録選手を発表した。前回（４３校）から１減の４２校が１０枠の第１０２回箱根駅伝本戦（来年１月２、３日）の出場権を争う。
各校は１０〜１４人を選手登録。その中から１０〜１２人がハーフマラソン（２１・０９７５キロ）を一斉スタートし、上位１０人の合計タイムで上位１０校が本戦の出場権を獲得する。前回の本戦で優勝した青学大を始め、上位１０校はシード校。
前回の予選会で１０位通過した順大と１秒差の１１位で本戦出場を逃した東農大はエースの前田和摩（３年）が２年ぶりに登録された。１万メートルで日本歴代６位、日本人学生歴代最高の２７分２１秒５２の自己ベスト記録を持ち、学生トップレベルの前田は１年時の前々回の予選会では日本人トップの全体９位となり、東農大の１０年ぶり復活出場の立役者となったが、前回は体調不良のため、メンバー外となった。今年５月の全日本大学駅伝関東選考会１万メートルで約１年ぶりにレース復帰。小指（こざす）徹監督が「約６割の調子」と明かす中で、２８分３０秒２５とまずまずのタイムで走破した。ケニア人留学生と同等の力を持つ前田の走りが東農大の鍵を握る。
前回の予選会１４位で、まさかの敗退を喫した東海大は、エースの花岡寿哉（４年）をはじめ、兵藤ジュダ（４年）、鈴木天智（４年）ら主力が順当に登録された。前回、ゴール手前約１５メートルで熱中症のため途中棄権したロホマン・シュモン（４年）もメンバー入りした。昨年の悔しさを晴らすため、１年間、地道に努力を続けてきたロホマンの魂の走りが注目される。
前回の予選会１２位で落選した古豪の明大は、前々回の予選会チーム２位、本戦８区３位と好走した主力の綾一輝（３年）が登録メンバーから外れた。１年生は４人が登録。今季から指揮を執る大志田秀次監督の手腕が注目される。
前回の本戦１９位で２年ぶりに予選会に回った大東大はケニア人留学生のキプロップ・エヴァンス（２年）がメンバー外。真名子圭（まなこ・きよし）監督は「日本人選手の方が強いからです」と自信を漂わせて説明した。
前回の予選会１３位で敗退の国士舘大もケニア人留学生のライモイ・エヴァンス（１年）を登録メンバーから外した。
今回の予選会と本戦の見所のひとつは、予選会で敗退したチームで編成される関東学生連合の編成方法（登録１６人）が変更となったことだ。大きな変更点は以下の二つ。
〈１〉前回の第１０１回大会まで、予選会落選校の選手のうち、各校１人の前提で予選会のハーフマラソン個人順位の上位１６人が選抜されていたが、第１０２回大会から「チーム枠１０人」と「その他個人枠６人」で編成する。「チーム枠」は予選会の落選校の上位１０校（予選会総合１１位〜２０位）に１枠ずつ与え、１２月１０日の本大会登録選手の選考は各校に委ねられる。「その他個人枠」は予選会総合２１位以下の所属選手のうち各校１名の前提で予選会個人順位の上位６人が選ばれる。
〈２〉出走の上限回数は１回から２回に変更される。単独チーム、または連合チームで本大会出走が１回までの選手は連合チームの選出対象となる。
なお、外国人留学生選手は、連合チームの選出対象にならないこと、正式な順位がつかないオープン参加となることに変更はない。
関東学生連合の編成方法の変更によって、前回の本戦で８区に出場し、区間７位相当と健闘した東大の秋吉拓真（４年）は、もう一度、箱根路をかけるチャンスを得た。来春、東大大学院に進学して学問の追究と並行して、新興実業団チームのＭ＆Ａベストパートナーズで競技を続行する文武両道ランナーの挑戦が注目される。
今回、暑熱対策のため、スタート時間が前回までの午前９時３５分から午前８時３０分に変更される。少しは暑さが回避されることが見込まれるが、１０枚の箱根行き切符を巡る戦いが“熱い”ことには変わりはない。予選会まであと１２日。いよいよ決戦が迫ってきた。
◇第１０２回箱根駅伝予選会開催要項
▽日時、コース １０月１８日午前８時３０分、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地をスタート。立川市街地を回り、国営昭和記念公園にゴールする公認コースのハーフマラソン（２１・０９７５キロ）。世界陸連の世界ランク対象競技会でもある。
▽競技方法 全選手が一斉スタート。各校、１０〜１４人の登録選手の中から１０〜１２人が出場し、上位１０人の合計タイムで争う。留学生は登録２人以内、出場１人以内。上位１０校が本戦の出場権を獲得する。
▽出場資格 関東学生陸上競技連盟男子登録者で２４年１月１日〜２５年１０月５日の有効期間内に１万メートル３４分以内、ハーフマラソン１時間１３分以内の公認記録を有する。
▽関東学生連合 予選会で敗退したチームの選手で編成し、本戦にオープン参加する。
◇主なチームの登録選手
◆順大（前回本戦１１位）
石岡 大侑（４年）
大倉 靖萌（４年）
石井 啓太（３年）
小林 侑世（３年）
林 龍正（３年）
古川 達也（３年）
吉岡 大翔（３年）
川原 琉人（２年）
玉目 陸（２年）
永原 颯磨（２年）
野崎健太朗（２年）
三宅 勇希（２年）
山本 悠（２年）
井上 朋哉（１年）
◆日体大（前回本戦１２位）
浦上 和樹（４年）
大竹 雄大（４年）
倉村 空（４年）
田島 駿介（４年）
平島 龍斗（４年）
二村昇太朗（４年）
山崎 丞（４年）
天瀬 海斗（３年）
吉田 黎大（３年）
荻野 桂輔（２年）
佐藤 大和（２年）
樋村 銀河（２年）
水津 勇人（１年）
夏見 虹郎（１年）
◆立大（前回本戦１３位）
小倉 史也（４年）
国安 広人（４年）
永井 駿（４年）
馬場 賢人（４年）
吉屋 佑晟（４年）
木代 博也（３年）
木島 陸（３年）
野口 颯汰（３年）
原田 颯大（３年）
鈴木 愛音（２年）
田丸 颯馬（２年）
本宮 慶尚（２年）
山下 翔吾（２年）
浮辺 直人（１年）
◆中央学院大（前回本戦１４位）
黒谷 優（４年）
小松裕大朗（４年）
近田 陽路（４年）
坂本 駿（４年）
三角 洸太（４年）
市川 大世（３年）
林 愛斗（３年）
長部虎太郎（２年）
徳善 龍（２年）
保坂 航平（２年）
三代田宏太朗（２年）
山中 航太（２年）
小川 優晴（１年）
佐藤 祐介（１年）
◆法大（前回本戦１５位）
大島 史也（４年）
沢中 響生（４年）
花岡 慶次（４年）
矢原 倖瑛（４年）
重山 弘徳（３年）
田井中悠成（３年）
野田 晶斗（３年）
平井 蒼大（３年）
湯田陽平兵（３年）
加庭 翔太（２年）
平山 櫂吏（２年）
山際晃太朗（２年）
太田 煌（１年）
佐上 湘哉（１年）
◆神奈川大（前回本戦１６位）
酒井 健成（４年）
塩田 大空（４年）
志食 隆希（４年）
宮本 陽叶（４年）
大岩 蓮（３年）
滝本 朗史（３年）
花井 創（３年）
平川 瑠星（３年）
三原 涼雅（３年）
森 稜真（３年）
山本 琉楓（３年）
上田 航大（２年）
遠藤 優裕（２年）
近藤 大智（２年）
◆専大（前回本戦１７位）
新井 友裕（４年）
藁科 健斗（４年）
上山 詩樹（３年）
具志堅一斗（３年）
佐藤 陸（３年）
丹 柊太郎（３年）
中島 優太（３年）
日比野 陸（３年）
平松 龍青（３年）
和田 晴之（３年）
田口 萩太（２年）
中西慶士郎（２年）
西岳 政宗（２年）
マイナ・ダンカン（２年）
◆山梨学院大（前回本戦１８位）
ジェームス・ムトゥク（４年）
塚本 陸斗（４年）
平八重充希（４年）
占部 大和（３年）
田原 匠真（３年）
南葉 聖琥（３年）
平井 翼（３年）
ブライアン・キピエゴ（３年）
宮地 大哉（３年）
和田 瑛登（３年）
阿部 紘也（２年）
大杉亮太朗（２年）
高橋 楓河（２年）
松岡 一星（２年）
◆大東大（前回本戦１９位）
入浜 輝大（４年）
庄司 瑞輝（３年）
西村 悠誠（３年）
藤原 幹大（３年）
宮倉 騎士（３年）
棟方 一楽（３年）
和田 麻里（３年）
大浜 逞真（２年）
中沢 真大（２年）
平田 碧（２年）
松浦 輝仁（２年）
上田 翔大（１年）
鈴木 要（１年）
増子 岳（１年）
◆日大（前回本戦２０位）
大仲 竜平（４年）
小路 翔琉（４年）
鈴木 孔士（４年）
冨田 悠晟（４年）
中澤 星音（４年）
天野 啓太（３年）
片桐 禅太（３年）
シャドラック・キップケメイ（３年）
高田 眞朋（３年）
山口 彰太（３年）
山口 聡太（３年）
長澤 辰朗（２年）
橋本 櫂知（２年）
奥村 櫂陸（１年）
◆東農大（前回予選会１１位）
小島 岳斗（４年）
菅原 昇真（４年）
原田 洋輔（４年）
深堀 優（４年）
磯 光清（３年）
植月 俊太（３年）
栗本 航希（３年）
前田 和摩（３年）
松江 耕輔（３年）
川上 温（２年）
菅野 優空（２年）
菅原 匠人（２年）
井坂 光（１年）
内田 温規（１年）
◆明大（前回予選会１２位）
吉川 響（４年）
古井 康介（４年）
堀 颯介（４年）
室田 安寿（４年）
森下 翔太（４年）
山本 樹（４年）
石堂 壮真（３年）
大湊 柊翔（３年）
井上 史琉（２年）
土田 隼司（２年）
岩佐 太陽（１年）
小川 心徠（１年）
桶田 悠生（１年）
河田 珠夏（１年）
◆国士舘大（前回予選会１３位）
九嶋 恵帆（４年）
水野 龍吾（４年）
横田 星那（４年）
江上 天晴（３年）
榎本 蒼空（３年）
田辺 真咲（３年）
山中寿世夢（３年）
今堀 匡道（２年）
岡元 快生（２年）
郡司 珀翔（２年）
坂上 悠（２年）
高須 蓮（２年）
高野耕太郎（２年）
中村 貫太（２年）
◆東海大（前回予選会１４位）
鈴木 天智（４年）
竹割 真（４年）
中井 陸人（４年）
花岡 寿哉（４年）
兵藤ジュダ（４年）
ロホマン・シュモン（４年）
可児 悠貴（３年）
永本 脩（３年）
南坂 柚汰（３年）
佐野 鈴太（２年）
中野 純平（２年）
平井 璃空（２年）
水野 夢大（２年）
松山 優太（１年）
◆流経大（前回予選会１５位）
芦田優太郎（４年）
伊藤 聡平（４年）
安達 悠雅（３年）
木村 楓斗（３年）
高橋 遼（３年）
西川 結人（３年）
ボニフェス・ムテチ（３年）
芳口 慧人（３年）
荒井 一翔（２年）
名和 純希（２年）
野本 優斗（２年）
吉原 生真（２年）
石渡 翔（１年）
武市 颯太（１年）
◆駿河台大（前回予選会１６位）
安部 広大（４年）
岡粼 樹（４年）
沖 勘太郎（４年）
長田 拓巳（４年）
黒川 拓海（４年）
坂本 滉斗（４年）
東泉 大河（４年）
藤井 空大（４年）
大橋 正昊（３年）
久保 俊翔（３年）
スティーブン・レマイヤン（３年）
古橋 希翁（３年）
小島 光稀（２年）
佐藤我駆人（２年）
