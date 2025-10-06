昨年の箱根駅伝予選会のスタート風景（２０２４年１０月１９日撮影）

　箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟（関東学連）は６日、第１０２回箱根駅伝予選会（１０月１８日、東京・立川市など）に出場するチームと登録選手を発表した。前回（４３校）から１減の４２校が１０枠の第１０２回箱根駅伝本戦（来年１月２、３日）の出場権を争う。

　各校は１０〜１４人を選手登録。その中から１０〜１２人がハーフマラソン（２１・０９７５キロ）を一斉スタートし、上位１０人の合計タイムで上位１０校が本戦の出場権を獲得する。前回の本戦で優勝した青学大を始め、上位１０校はシード校。

　前回の予選会で１０位通過した順大と１秒差の１１位で本戦出場を逃した東農大はエースの前田和摩（３年）が２年ぶりに登録された。１万メートルで日本歴代６位、日本人学生歴代最高の２７分２１秒５２の自己ベスト記録を持ち、学生トップレベルの前田は１年時の前々回の予選会では日本人トップの全体９位となり、東農大の１０年ぶり復活出場の立役者となったが、前回は体調不良のため、メンバー外となった。今年５月の全日本大学駅伝関東選考会１万メートルで約１年ぶりにレース復帰。小指（こざす）徹監督が「約６割の調子」と明かす中で、２８分３０秒２５とまずまずのタイムで走破した。ケニア人留学生と同等の力を持つ前田の走りが東農大の鍵を握る。

　前回の予選会１４位で、まさかの敗退を喫した東海大は、エースの花岡寿哉（４年）をはじめ、兵藤ジュダ（４年）、鈴木天智（４年）ら主力が順当に登録された。前回、ゴール手前約１５メートルで熱中症のため途中棄権したロホマン・シュモン（４年）もメンバー入りした。昨年の悔しさを晴らすため、１年間、地道に努力を続けてきたロホマンの魂の走りが注目される。

　前回の予選会１２位で落選した古豪の明大は、前々回の予選会チーム２位、本戦８区３位と好走した主力の綾一輝（３年）が登録メンバーから外れた。１年生は４人が登録。今季から指揮を執る大志田秀次監督の手腕が注目される。

　前回の本戦１９位で２年ぶりに予選会に回った大東大はケニア人留学生のキプロップ・エヴァンス（２年）がメンバー外。真名子圭（まなこ・きよし）監督は「日本人選手の方が強いからです」と自信を漂わせて説明した。

　前回の予選会１３位で敗退の国士舘大もケニア人留学生のライモイ・エヴァンス（１年）を登録メンバーから外した。

　今回の予選会と本戦の見所のひとつは、予選会で敗退したチームで編成される関東学生連合の編成方法（登録１６人）が変更となったことだ。大きな変更点は以下の二つ。

　〈１〉前回の第１０１回大会まで、予選会落選校の選手のうち、各校１人の前提で予選会のハーフマラソン個人順位の上位１６人が選抜されていたが、第１０２回大会から「チーム枠１０人」と「その他個人枠６人」で編成する。「チーム枠」は予選会の落選校の上位１０校（予選会総合１１位〜２０位）に１枠ずつ与え、１２月１０日の本大会登録選手の選考は各校に委ねられる。「その他個人枠」は予選会総合２１位以下の所属選手のうち各校１名の前提で予選会個人順位の上位６人が選ばれる。

　〈２〉出走の上限回数は１回から２回に変更される。単独チーム、または連合チームで本大会出走が１回までの選手は連合チームの選出対象となる。

　なお、外国人留学生選手は、連合チームの選出対象にならないこと、正式な順位がつかないオープン参加となることに変更はない。

　関東学生連合の編成方法の変更によって、前回の本戦で８区に出場し、区間７位相当と健闘した東大の秋吉拓真（４年）は、もう一度、箱根路をかけるチャンスを得た。来春、東大大学院に進学して学問の追究と並行して、新興実業団チームのＭ＆Ａベストパートナーズで競技を続行する文武両道ランナーの挑戦が注目される。

　今回、暑熱対策のため、スタート時間が前回までの午前９時３５分から午前８時３０分に変更される。少しは暑さが回避されることが見込まれるが、１０枚の箱根行き切符を巡る戦いが“熱い”ことには変わりはない。予選会まであと１２日。いよいよ決戦が迫ってきた。

　◇第１０２回箱根駅伝予選会開催要項

　▽日時、コース　１０月１８日午前８時３０分、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地をスタート。立川市街地を回り、国営昭和記念公園にゴールする公認コースのハーフマラソン（２１・０９７５キロ）。世界陸連の世界ランク対象競技会でもある。

　▽競技方法　全選手が一斉スタート。各校、１０〜１４人の登録選手の中から１０〜１２人が出場し、上位１０人の合計タイムで争う。留学生は登録２人以内、出場１人以内。上位１０校が本戦の出場権を獲得する。

　▽出場資格　関東学生陸上競技連盟男子登録者で２４年１月１日〜２５年１０月５日の有効期間内に１万メートル３４分以内、ハーフマラソン１時間１３分以内の公認記録を有する。

　▽関東学生連合　予選会で敗退したチームの選手で編成し、本戦にオープン参加する。

　◇主なチームの登録選手

◆順大（前回本戦１１位）

石岡　大侑（４年）

大倉　靖萌（４年）

石井　啓太（３年）

小林　侑世（３年）

林　　龍正（３年）

古川　達也（３年）

吉岡　大翔（３年）

川原　琉人（２年）

玉目　　陸（２年）

永原　颯磨（２年）

野崎健太朗（２年）

三宅　勇希（２年）

山本　　悠（２年）

井上　朋哉（１年）

◆日体大（前回本戦１２位）

浦上　和樹（４年）

大竹　雄大（４年）

倉村　　空（４年）

田島　駿介（４年）

平島　龍斗（４年）

二村昇太朗（４年）

山崎　　丞（４年）

天瀬　海斗（３年）

吉田　黎大（３年）

荻野　桂輔（２年）

佐藤　大和（２年）

樋村　銀河（２年）

水津　勇人（１年）

夏見　虹郎（１年）

◆立大（前回本戦１３位）

小倉　史也（４年）

国安　広人（４年）

永井　　駿（４年）

馬場　賢人（４年）

吉屋　佑晟（４年）

木代　博也（３年）

木島　　陸（３年）

野口　颯汰（３年）

原田　颯大（３年）

鈴木　愛音（２年）

田丸　颯馬（２年）

本宮　慶尚（２年）

山下　翔吾（２年）

浮辺　直人（１年）

◆中央学院大（前回本戦１４位）

黒谷　　優（４年）

小松裕大朗（４年）

近田　陽路（４年）

坂本　　駿（４年）

三角　洸太（４年）

市川　大世（３年）

林　　愛斗（３年）

長部虎太郎（２年）

徳善　　龍（２年）

保坂　航平（２年）

三代田宏太朗（２年）

山中　航太（２年）

小川　優晴（１年）

佐藤　祐介（１年）

◆法大（前回本戦１５位）

大島　史也（４年）

沢中　響生（４年）

花岡　慶次（４年）

矢原　倖瑛（４年）

重山　弘徳（３年）

田井中悠成（３年）

野田　晶斗（３年）

平井　蒼大（３年）

湯田陽平兵（３年）

加庭　翔太（２年）

平山　櫂吏（２年）

山際晃太朗（２年）

太田　　煌（１年）

佐上　湘哉（１年）

◆神奈川大（前回本戦１６位）

酒井　健成（４年）

塩田　大空（４年）

志食　隆希（４年）

宮本　陽叶（４年）

大岩　　蓮（３年）

滝本　朗史（３年）

花井　　創（３年）

平川　瑠星（３年）

三原　涼雅（３年）

森　　稜真（３年）

山本　琉楓（３年）

上田　航大（２年）

遠藤　優裕（２年）

近藤　大智（２年）

◆専大（前回本戦１７位）

新井　友裕（４年）

藁科　健斗（４年）

上山　詩樹（３年）

具志堅一斗（３年）

佐藤　　陸（３年）

丹　柊太郎（３年）

中島　優太（３年）

日比野　陸（３年）

平松　龍青（３年）

和田　晴之（３年）

田口　萩太（２年）

中西慶士郎（２年）

西岳　政宗（２年）

マイナ・ダンカン（２年）

◆山梨学院大（前回本戦１８位）

ジェームス・ムトゥク（４年）

塚本　陸斗（４年）

平八重充希（４年）

占部　大和（３年）

田原　匠真（３年）

南葉　聖琥（３年）

平井　　翼（３年）

ブライアン・キピエゴ（３年）

宮地　大哉（３年）

和田　瑛登（３年）

阿部　紘也（２年）

大杉亮太朗（２年）

高橋　楓河（２年）

松岡　一星（２年）

◆大東大（前回本戦１９位）

入浜　輝大（４年）

庄司　瑞輝（３年）

西村　悠誠（３年）

藤原　幹大（３年）

宮倉　騎士（３年）

棟方　一楽（３年）

和田　麻里（３年）

大浜　逞真（２年）

中沢　真大（２年）

平田　　碧（２年）

松浦　輝仁（２年）

上田　翔大（１年）

鈴木　　要（１年）

増子　　岳（１年）

◆日大（前回本戦２０位）

大仲　竜平（４年）

小路　翔琉（４年）

鈴木　孔士（４年）

冨田　悠晟（４年）

中澤　星音（４年）

天野　啓太（３年）

片桐　禅太（３年）

シャドラック・キップケメイ（３年）

高田　眞朋（３年）

山口　彰太（３年）

山口　聡太（３年）

長澤　辰朗（２年）

橋本　櫂知（２年）

奥村　櫂陸（１年）

◆東農大（前回予選会１１位）

小島　岳斗（４年）

菅原　昇真（４年）

原田　洋輔（４年）

深堀　　優（４年）

磯　　光清（３年）

植月　俊太（３年）

栗本　航希（３年）

前田　和摩（３年）

松江　耕輔（３年）

川上　　温（２年）

菅野　優空（２年）

菅原　匠人（２年）

井坂　　光（１年）

内田　温規（１年）

◆明大（前回予選会１２位）

吉川　　響（４年）

古井　康介（４年）

堀　　颯介（４年）

室田　安寿（４年）

森下　翔太（４年）

山本　　樹（４年）

石堂　壮真（３年）

大湊　柊翔（３年）

井上　史琉（２年）

土田　隼司（２年）

岩佐　太陽（１年）

小川　心徠（１年）

桶田　悠生（１年）

河田　珠夏（１年）

◆国士舘大（前回予選会１３位）

九嶋　恵帆（４年）

水野　龍吾（４年）

横田　星那（４年）

江上　天晴（３年）

榎本　蒼空（３年）

田辺　真咲（３年）

山中寿世夢（３年）

今堀　匡道（２年）

岡元　快生（２年）

郡司　珀翔（２年）

坂上　　悠（２年）

高須　　蓮（２年）

高野耕太郎（２年）

中村　貫太（２年）

◆東海大（前回予選会１４位）

鈴木　天智（４年）

竹割　　真（４年）

中井　陸人（４年）

花岡　寿哉（４年）

兵藤ジュダ（４年）

ロホマン・シュモン（４年）

可児　悠貴（３年）

永本　　脩（３年）

南坂　柚汰（３年）

佐野　鈴太（２年）

中野　純平（２年）

平井　璃空（２年）

水野　夢大（２年）

松山　優太（１年）

◆流経大（前回予選会１５位）

芦田優太郎（４年）

伊藤　聡平（４年）

安達　悠雅（３年）

木村　楓斗（３年）

高橋　　遼（３年）

西川　結人（３年）

ボニフェス・ムテチ（３年）

芳口　慧人（３年）

荒井　一翔（２年）

名和　純希（２年）

野本　優斗（２年）

吉原　生真（２年）

石渡　　翔（１年）

武市　颯太（１年）

◆駿河台大（前回予選会１６位）

安部　広大（４年）

岡粼　　樹（４年）

沖　勘太郎（４年）

長田　拓巳（４年）

黒川　拓海（４年）

坂本　滉斗（４年）

東泉　大河（４年）

藤井　空大（４年）

大橋　正昊（３年）

久保　俊翔（３年）

スティーブン・レマイヤン（３年）

古橋　希翁（３年）

小島　光稀（２年）

佐藤我駆人（２年）

