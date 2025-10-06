箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟（関東学連）は６日、第１０２回箱根駅伝予選会（１０月１８日、東京・立川市など）に出場するチームと登録選手を発表した。前回（４３校）から１減の４２校が１０枠の第１０２回箱根駅伝本戦（来年１月２、３日）の出場権を争う。

各校は１０〜１４人を選手登録。その中から１０〜１２人がハーフマラソン（２１・０９７５キロ）を一斉スタートし、上位１０人の合計タイムで上位１０校が本戦の出場権を獲得する。前回の本戦で優勝した青学大を始め、上位１０校はシード校。

前回の予選会で１０位通過した順大と１秒差の１１位で本戦出場を逃した東農大はエースの前田和摩（３年）が２年ぶりに登録された。１万メートルで日本歴代６位、日本人学生歴代最高の２７分２１秒５２の自己ベスト記録を持ち、学生トップレベルの前田は１年時の前々回の予選会では日本人トップの全体９位となり、東農大の１０年ぶり復活出場の立役者となったが、前回は体調不良のため、メンバー外となった。今年５月の全日本大学駅伝関東選考会１万メートルで約１年ぶりにレース復帰。小指（こざす）徹監督が「約６割の調子」と明かす中で、２８分３０秒２５とまずまずのタイムで走破した。ケニア人留学生と同等の力を持つ前田の走りが東農大の鍵を握る。

前回の予選会１４位で、まさかの敗退を喫した東海大は、エースの花岡寿哉（４年）をはじめ、兵藤ジュダ（４年）、鈴木天智（４年）ら主力が順当に登録された。前回、ゴール手前約１５メートルで熱中症のため途中棄権したロホマン・シュモン（４年）もメンバー入りした。昨年の悔しさを晴らすため、１年間、地道に努力を続けてきたロホマンの魂の走りが注目される。

前回の予選会１２位で落選した古豪の明大は、前々回の予選会チーム２位、本戦８区３位と好走した主力の綾一輝（３年）が登録メンバーから外れた。１年生は４人が登録。今季から指揮を執る大志田秀次監督の手腕が注目される。

前回の本戦１９位で２年ぶりに予選会に回った大東大はケニア人留学生のキプロップ・エヴァンス（２年）がメンバー外。真名子圭（まなこ・きよし）監督は「日本人選手の方が強いからです」と自信を漂わせて説明した。

前回の予選会１３位で敗退の国士舘大もケニア人留学生のライモイ・エヴァンス（１年）を登録メンバーから外した。

今回の予選会と本戦の見所のひとつは、予選会で敗退したチームで編成される関東学生連合の編成方法（登録１６人）が変更となったことだ。大きな変更点は以下の二つ。

〈１〉前回の第１０１回大会まで、予選会落選校の選手のうち、各校１人の前提で予選会のハーフマラソン個人順位の上位１６人が選抜されていたが、第１０２回大会から「チーム枠１０人」と「その他個人枠６人」で編成する。「チーム枠」は予選会の落選校の上位１０校（予選会総合１１位〜２０位）に１枠ずつ与え、１２月１０日の本大会登録選手の選考は各校に委ねられる。「その他個人枠」は予選会総合２１位以下の所属選手のうち各校１名の前提で予選会個人順位の上位６人が選ばれる。

〈２〉出走の上限回数は１回から２回に変更される。単独チーム、または連合チームで本大会出走が１回までの選手は連合チームの選出対象となる。

なお、外国人留学生選手は、連合チームの選出対象にならないこと、正式な順位がつかないオープン参加となることに変更はない。

関東学生連合の編成方法の変更によって、前回の本戦で８区に出場し、区間７位相当と健闘した東大の秋吉拓真（４年）は、もう一度、箱根路をかけるチャンスを得た。来春、東大大学院に進学して学問の追究と並行して、新興実業団チームのＭ＆Ａベストパートナーズで競技を続行する文武両道ランナーの挑戦が注目される。

今回、暑熱対策のため、スタート時間が前回までの午前９時３５分から午前８時３０分に変更される。少しは暑さが回避されることが見込まれるが、１０枚の箱根行き切符を巡る戦いが“熱い”ことには変わりはない。予選会まであと１２日。いよいよ決戦が迫ってきた。

◇第１０２回箱根駅伝予選会開催要項

▽日時、コース １０月１８日午前８時３０分、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地をスタート。立川市街地を回り、国営昭和記念公園にゴールする公認コースのハーフマラソン（２１・０９７５キロ）。世界陸連の世界ランク対象競技会でもある。

▽競技方法 全選手が一斉スタート。各校、１０〜１４人の登録選手の中から１０〜１２人が出場し、上位１０人の合計タイムで争う。留学生は登録２人以内、出場１人以内。上位１０校が本戦の出場権を獲得する。

▽出場資格 関東学生陸上競技連盟男子登録者で２４年１月１日〜２５年１０月５日の有効期間内に１万メートル３４分以内、ハーフマラソン１時間１３分以内の公認記録を有する。

▽関東学生連合 予選会で敗退したチームの選手で編成し、本戦にオープン参加する。

◇主なチームの登録選手

◆順大（前回本戦１１位）

石岡 大侑（４年）

大倉 靖萌（４年）

石井 啓太（３年）

小林 侑世（３年）

林 龍正（３年）

古川 達也（３年）

吉岡 大翔（３年）

川原 琉人（２年）

玉目 陸（２年）

永原 颯磨（２年）

野崎健太朗（２年）

三宅 勇希（２年）

山本 悠（２年）

井上 朋哉（１年）

◆日体大（前回本戦１２位）

浦上 和樹（４年）

大竹 雄大（４年）

倉村 空（４年）

田島 駿介（４年）

平島 龍斗（４年）

二村昇太朗（４年）

山崎 丞（４年）

天瀬 海斗（３年）

吉田 黎大（３年）

荻野 桂輔（２年）

佐藤 大和（２年）

樋村 銀河（２年）

水津 勇人（１年）

夏見 虹郎（１年）

◆立大（前回本戦１３位）

小倉 史也（４年）

国安 広人（４年）

永井 駿（４年）

馬場 賢人（４年）

吉屋 佑晟（４年）

木代 博也（３年）

木島 陸（３年）

野口 颯汰（３年）

原田 颯大（３年）

鈴木 愛音（２年）

田丸 颯馬（２年）

本宮 慶尚（２年）

山下 翔吾（２年）

浮辺 直人（１年）

◆中央学院大（前回本戦１４位）

黒谷 優（４年）

小松裕大朗（４年）

近田 陽路（４年）

坂本 駿（４年）

三角 洸太（４年）

市川 大世（３年）

林 愛斗（３年）

長部虎太郎（２年）

徳善 龍（２年）

保坂 航平（２年）

三代田宏太朗（２年）

山中 航太（２年）

小川 優晴（１年）

佐藤 祐介（１年）

◆法大（前回本戦１５位）

大島 史也（４年）

沢中 響生（４年）

花岡 慶次（４年）

矢原 倖瑛（４年）

重山 弘徳（３年）

田井中悠成（３年）

野田 晶斗（３年）

平井 蒼大（３年）

湯田陽平兵（３年）

加庭 翔太（２年）

平山 櫂吏（２年）

山際晃太朗（２年）

太田 煌（１年）

佐上 湘哉（１年）

◆神奈川大（前回本戦１６位）

酒井 健成（４年）

塩田 大空（４年）

志食 隆希（４年）

宮本 陽叶（４年）

大岩 蓮（３年）

滝本 朗史（３年）

花井 創（３年）

平川 瑠星（３年）

三原 涼雅（３年）

森 稜真（３年）

山本 琉楓（３年）

上田 航大（２年）

遠藤 優裕（２年）

近藤 大智（２年）

◆専大（前回本戦１７位）

新井 友裕（４年）

藁科 健斗（４年）

上山 詩樹（３年）

具志堅一斗（３年）

佐藤 陸（３年）

丹 柊太郎（３年）

中島 優太（３年）

日比野 陸（３年）

平松 龍青（３年）

和田 晴之（３年）

田口 萩太（２年）

中西慶士郎（２年）

西岳 政宗（２年）

マイナ・ダンカン（２年）

◆山梨学院大（前回本戦１８位）

ジェームス・ムトゥク（４年）

塚本 陸斗（４年）

平八重充希（４年）

占部 大和（３年）

田原 匠真（３年）

南葉 聖琥（３年）

平井 翼（３年）

ブライアン・キピエゴ（３年）

宮地 大哉（３年）

和田 瑛登（３年）

阿部 紘也（２年）

大杉亮太朗（２年）

高橋 楓河（２年）

松岡 一星（２年）

◆大東大（前回本戦１９位）

入浜 輝大（４年）

庄司 瑞輝（３年）

西村 悠誠（３年）

藤原 幹大（３年）

宮倉 騎士（３年）

棟方 一楽（３年）

和田 麻里（３年）

大浜 逞真（２年）

中沢 真大（２年）

平田 碧（２年）

松浦 輝仁（２年）

上田 翔大（１年）

鈴木 要（１年）

増子 岳（１年）

◆日大（前回本戦２０位）

大仲 竜平（４年）

小路 翔琉（４年）

鈴木 孔士（４年）

冨田 悠晟（４年）

中澤 星音（４年）

天野 啓太（３年）

片桐 禅太（３年）

シャドラック・キップケメイ（３年）

高田 眞朋（３年）

山口 彰太（３年）

山口 聡太（３年）

長澤 辰朗（２年）

橋本 櫂知（２年）

奥村 櫂陸（１年）

◆東農大（前回予選会１１位）

小島 岳斗（４年）

菅原 昇真（４年）

原田 洋輔（４年）

深堀 優（４年）

磯 光清（３年）

植月 俊太（３年）

栗本 航希（３年）

前田 和摩（３年）

松江 耕輔（３年）

川上 温（２年）

菅野 優空（２年）

菅原 匠人（２年）

井坂 光（１年）

内田 温規（１年）

◆明大（前回予選会１２位）

吉川 響（４年）

古井 康介（４年）

堀 颯介（４年）

室田 安寿（４年）

森下 翔太（４年）

山本 樹（４年）

石堂 壮真（３年）

大湊 柊翔（３年）

井上 史琉（２年）

土田 隼司（２年）

岩佐 太陽（１年）

小川 心徠（１年）

桶田 悠生（１年）

河田 珠夏（１年）

◆国士舘大（前回予選会１３位）

九嶋 恵帆（４年）

水野 龍吾（４年）

横田 星那（４年）

江上 天晴（３年）

榎本 蒼空（３年）

田辺 真咲（３年）

山中寿世夢（３年）

今堀 匡道（２年）

岡元 快生（２年）

郡司 珀翔（２年）

坂上 悠（２年）

高須 蓮（２年）

高野耕太郎（２年）

中村 貫太（２年）

◆東海大（前回予選会１４位）

鈴木 天智（４年）

竹割 真（４年）

中井 陸人（４年）

花岡 寿哉（４年）

兵藤ジュダ（４年）

ロホマン・シュモン（４年）

可児 悠貴（３年）

永本 脩（３年）

南坂 柚汰（３年）

佐野 鈴太（２年）

中野 純平（２年）

平井 璃空（２年）

水野 夢大（２年）

松山 優太（１年）

◆流経大（前回予選会１５位）

芦田優太郎（４年）

伊藤 聡平（４年）

安達 悠雅（３年）

木村 楓斗（３年）

高橋 遼（３年）

西川 結人（３年）

ボニフェス・ムテチ（３年）

芳口 慧人（３年）

荒井 一翔（２年）

名和 純希（２年）

野本 優斗（２年）

吉原 生真（２年）

石渡 翔（１年）

武市 颯太（１年）

◆駿河台大（前回予選会１６位）

安部 広大（４年）

岡粼 樹（４年）

沖 勘太郎（４年）

長田 拓巳（４年）

黒川 拓海（４年）

坂本 滉斗（４年）

東泉 大河（４年）

藤井 空大（４年）

大橋 正昊（３年）

久保 俊翔（３年）

スティーブン・レマイヤン（３年）

古橋 希翁（３年）

小島 光稀（２年）

佐藤我駆人（２年）

