第56期新人王戦決勝3番勝負の第1局は6日、大阪府高槻市の関西将棋会館で指され、後手・服部慎一郎七段（26）が斎藤明日斗六段（27）に78手で勝利した。新人王戦はエントリー時に26歳以下や六段以下の出場資格がある若手棋戦。共に出場は最後となる両者が、3番勝負へ進出した。

22年度、昨年度に続く3回目の優勝に挑む服部。過去3回の優勝は森安秀光九段、森内俊之九段、藤井猛九段の3人のみで、藤井の3度目優勝だった1999年以来26年ぶり4人目の栄冠を目指す。

服部は昨年度成績が43勝8敗の・843で勝率1位賞を獲得。藤井聡太王将＝名人など7冠＝が何度も肉薄しながら更新できなかった1967年度、中原誠十六世名人の47勝8敗、・855に接近したことで知られる。

振り駒の結果、斎藤が先手となり戦型は相掛かりへ進んだ。46手目、服部が斎藤陣の前へ歩を打って築いた拠点が大きかったようだ。「軽視した。いっぺんに形勢を損ねた」と斎藤。高飛車から1筋へ角を成った後、飛車銀交換に踏み込んで勝負を懸けたが、服部が冷静に対処する。今度は角銀交換から4筋の歩を成ってと金を作って寄せの網を絞っていった。

「最後の新人王戦なのでいい内容で、と思っていた。きょうは序盤で主導権を握られた。（先手後手が決まる第2局は）面白い将棋を指したいし、策を練ってきたい」。3回目の優勝が懸かる第2局は21日、東京・将棋会館で指される。