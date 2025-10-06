俳優・沢口靖子（６０）が６日、都内で、この日スタートのフジテレビ系「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（月曜、後９・００）の取材会に出席した。

沢口の同局連ドラ主演は１９９０年放送の「お江戸捕物日記 照姫七変化」以来３５年ぶりで、月９は初出演。同局の人気シリーズ「絶対零度」シーズン５の大役に「やっと皆さんにお届けできる日がきまして、ワクワクした気持ちと、皆さんからどういった感想がいただけるかドキドキした気持ちと両方ありますが、自信を持ってお届けできる作品です」とアピールした。

絶対零度は、情報犯罪の犯人を追う捜査機関「情報犯罪特命対策室」が舞台。沢口は生活安全課から来た最年長刑事・二宮奈美を演じる。

沢口は「思っていた以上に走るシーンも多く、１話は一度も座ることがなかったんです」と明かし、力強いダッシュシーンがあるといい「撮影の中で走ることは鍛えられました。筋肉はついたと思います」と笑顔を見せた。

アクションシーンで犯人と戦うシーンもあり「凶器を持った相手と対峙（たいじ）した時はヒヤヒヤしましたけども、技が決まった時はスカッとしました」と見どころを明かした。

数々の情報犯罪に立ち向かうドラマで自身の特殊詐欺に巻き込まれないために心がけていることについて「スマホでは迷惑メール対策をしたり、ＰＣではセキュリティーソフトを入れてます。不審なメールや電話には一切、対応しないです」と明かした。

以前には銀行を装った詐欺メールが届き「ちょっと、引っかかりそうになったことがあります。事務所の人に聞いたら、『これ、おかしい』ということで。ヒヤッとした経験はあります」と苦笑していた。