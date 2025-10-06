東急電鉄田園都市線・梶が谷駅（川崎市）で５日夜に発生した列車同士の衝突・脱線事故のため、６日も朝から広範囲で運転見合わせが続いた。

ベッドタウンと都心をつなぐ路線がまひしたことで、沿線の駅では足止めに遭う通勤客が続出したほか、迂回（うかい）するための路線やバスに多数の人が詰めかけ、混雑した。休講とする大学も出るなどの影響も出た。（原大地、川崎支局 金子祥子）

◆規制ロープ

事故が発生した梶が谷駅には早朝から多くの利用客が詰めかけ、駅員が別の交通手段を使うよう案内した。同駅から徒歩１５分ほどにあるＪＲ南武線武蔵溝ノ口駅（川崎市）に向かう利用客が相次ぎ、同駅では構内への入場を規制するロープが張られ、タクシー乗り場には５０人以上が順番待ちの列を作った。

田園都市線のほか大井町線も運転見合わせになったことで、両線が乗り入れる東急溝の口駅は通勤時間帯は改札前に人だかりができた。「現在、運転再開のめどはたっておりません」とのアナウンスを聞いた川崎市の男性会社員（２６）は「会社まで他の行き方を考えなければいけないのだが、どうすればいいのか」と困惑した様子だった。

田園都市線が乗り入れる三軒茶屋駅（東京都世田谷区）近くのバス停では午前９時半頃、渋谷方面に向かうバスに乗ろうとした約２００人が長蛇の列をなし、警察官が誘導に当たった。

１時間以上並んでいるという世田谷区の男性会社員（２６）は「駅に着いて事故を知った。職場に遅れることは伝えたが、想定外だった」と不安そうな様子。また、日傘をさして並んでいた同区の女性（９０）は「友人らと日帰り旅行をする予定だが、既に集合時間を過ぎてしまった。バスがこんなに混んでいるとは」と肩を落とした。

また、ターミナル駅の渋谷駅（渋谷区）でも通勤客らが掲示板を眺めたり、駅員に代替の交通ルートを尋ねたりする姿が見られた。田園都市線で桜新町駅まで向かう予定だった世田谷区の男性公務員（４４）は「朝まで影響が長引くとは思わなかった」と困惑した様子で話した。

◆終日休講

事故の影響で、沿線の大学や高校では休講などの対応を取る学校が相次いだ。三軒茶屋駅を最寄りとする日本大学三軒茶屋キャンパスは、運転再開の見込みが立たないとして６日は終日休講することを決定。同大によると、同キャンパスの２学部の学生約２４００人のほとんどが同駅を利用しているという。

都教育委員会によると、沿線の深沢高校（世田谷区）と園芸高校（同）の都立２校で始業を１時間以上遅らせるなど影響が出た。また、溝の口駅などが最寄りの川崎市立高津高校も、１時間目の開始時間を遅らせた。

国土交通省によると、列車同士の事故は、２０１５年２月にＪＲ函館線札幌貨物ターミナル駅（札幌市）構内で貨物列車と機関車が接触した事故以来とみられる。

また、東急電鉄によると、運輸安全委員会の鉄道事故調査官による調査が終わるまでは、運行再開ができない見通しという。