沢口靖子、詐欺メールに引っかかりそうになった経験告白「ヒヤッとした」【絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜】
【モデルプレス＝2025/10/06】女優の沢口靖子が6日、東京・台場のフジテレビ本社で行われた10月期月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（10月6日より毎週月曜よる9時〜）の合同取材会に出席。情報犯罪を描く同作にちなみ、実際の詐欺への対策方法を語った。
【写真】「絶対零度」前作の主人公務めた俳優
本作は人気シリーズ「絶対零度」の最新作。新シリーズの舞台は、高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。トクリュウ（匿名・流動型犯罪）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。
今夜から放送がスタートする心境を尋ねられると「やっとみなさんにお届けできる日が来ましてワクワクした気持ちと、みなさんからどういう感想をいただけるのかというドキドキした気持ちと両方ありますが、自信を持ってお届けできる作品です」と笑顔で語り、沢口にとって本作は、35年ぶりのフジテレビ連ドラ主演となるが、主演のオファーを受けての思いについては「お話をいただいて大変光栄に思っております。『絶対零度』の新シリーズが始まるんだという気持ちと、私にオファーいただいたという喜びがありました。『絶対零度』シリーズは素晴らしい作品ですので、安心して飛び込めると思いましたし、新たな役との出会いが嬉しかったです」とにっこり。久しぶりのフジテレビでの撮影について聞かれると「窓から見える緑が気持ちいいなということと、食堂から見る景色も気に入っています」と声を弾ませた。
また、現場の雰囲気や、共演者と一緒に芝居をしての感想について聞かれると「現場ではときどき笑いが起きるような、とても居心地のいい現場です」といい、「（DICTの警部補・山内徹役の）横山裕さんは、落ち着いていてブレない演技をされる方です。でも話しかけるととっても気さくな方で、私が1番気に入っているシーンが、私が演じる（巡査部長の二宮）奈美と山内刑事、やまちゃんって呼んでいるんですけど、その2人の車中でのシーンなんですけど、とても打ち解けています」とコメント。
検査官の清水紗枝役を演じる黒島結菜については「（巡査部長の南方睦郎を演じる）一ノ瀬（颯）くんと合わせてメンバーで1番若い方なんですけど、とてもしっかりしているなという印象で、役柄的には専門語で長ゼリフが多いんですけど、さらりと覚えてきていらして“すごいな”と思って拝見しています」と絶賛し、一ノ瀬については「身長があるんですけど威圧感が全然なくて、すごくかわいらしい雰囲気の方で、素直なお芝居をされる方ですね」と語った。
さらに、走ったり、犯人と対峙するシーンもあるそうで「私が思っていた以上に、台本に書かれた以上に走るシーンが多く（笑）、メインルームに戻ってきてもすぐに飛び出すんですけど、1話では1度も座ることがなかったんです」と打ち明け、トレーニングなどはしているのかとさらに問われると「殺陣に対しての体作りはしていなくて、これまで時間があるときにジムでウォーキングをしたり、軽い筋トレやストレッチはしていたので、基礎体力はできていたかと思います。1話では走るというよりは、ダッシュを求められました（笑）。撮影の中で走ることは鍛えられて、筋肉がついたと思います」と胸を張った。続けて、「犯人を倒すシーンもありまして、アクションは初めてではないんですけど久しぶりで、凶器を持った相手と対峙したときはヒヤヒヤしましたけれども、技が決まったときはスカッとしました」と晴れやかな表情を浮かべた。
本作に携わり、情報犯罪に対する思いや気づきを聞かれると「社会問題になっている特殊詐欺などの情報犯罪を、私も作品を通して、軽い気持ちから、お小遣いを稼ぎたいという気持ちからハマってしまったが故に、家族を人質にされたりして、抜け出せない沼にハマってしまう恐ろしさを知りましたね」としみじみと語り、「ドラマを通してみなさんにも“気を付けてくださいよ”というメッセージも届けられたらいいなと思っています」と言葉に力を込めた。
加えて、沢口自身も詐欺に巻き込まれないために気をつけていることを尋ねられると「スマホでは迷惑メール対策をしたり、PCではセキュリティソフトを入れています。不審なメールや電話には一切対応しないです（笑）」と明かし、「以前、銀行からの詐欺メールが届いて引っかかりそうになったことがあります（笑）。心配だったので事務所の人に聞いたら、これはおかしいからということで、ヒヤッとした経験があります」と告白した。
最後に、視聴者へメッセージを求められた沢口は「今回いただいた奈美は、人との距離を作らず、すぐに打ち解けていくような人で、自然体な私で演じています。そんな奈美を中心に、DICTのメンバーとともに正体が見えない情報犯罪に立ち向かっていきます。簡単な理由で被害者にも加害者にもなってしまう恐ろしさを、このドラマを通してお届けしていきたいと思います。今日から始まる『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』とどうぞ楽しみにしていてください」とアピールした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「絶対零度」前作の主人公務めた俳優
◆沢口靖子主演「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」
本作は人気シリーズ「絶対零度」の最新作。新シリーズの舞台は、高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。トクリュウ（匿名・流動型犯罪）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。
◆沢口靖子、35年ぶりフジ連ドラ主演に笑顔
今夜から放送がスタートする心境を尋ねられると「やっとみなさんにお届けできる日が来ましてワクワクした気持ちと、みなさんからどういう感想をいただけるのかというドキドキした気持ちと両方ありますが、自信を持ってお届けできる作品です」と笑顔で語り、沢口にとって本作は、35年ぶりのフジテレビ連ドラ主演となるが、主演のオファーを受けての思いについては「お話をいただいて大変光栄に思っております。『絶対零度』の新シリーズが始まるんだという気持ちと、私にオファーいただいたという喜びがありました。『絶対零度』シリーズは素晴らしい作品ですので、安心して飛び込めると思いましたし、新たな役との出会いが嬉しかったです」とにっこり。久しぶりのフジテレビでの撮影について聞かれると「窓から見える緑が気持ちいいなということと、食堂から見る景色も気に入っています」と声を弾ませた。
◆沢口靖子、横山裕は「とっても気さく」共演者とのエピソード告白
また、現場の雰囲気や、共演者と一緒に芝居をしての感想について聞かれると「現場ではときどき笑いが起きるような、とても居心地のいい現場です」といい、「（DICTの警部補・山内徹役の）横山裕さんは、落ち着いていてブレない演技をされる方です。でも話しかけるととっても気さくな方で、私が1番気に入っているシーンが、私が演じる（巡査部長の二宮）奈美と山内刑事、やまちゃんって呼んでいるんですけど、その2人の車中でのシーンなんですけど、とても打ち解けています」とコメント。
検査官の清水紗枝役を演じる黒島結菜については「（巡査部長の南方睦郎を演じる）一ノ瀬（颯）くんと合わせてメンバーで1番若い方なんですけど、とてもしっかりしているなという印象で、役柄的には専門語で長ゼリフが多いんですけど、さらりと覚えてきていらして“すごいな”と思って拝見しています」と絶賛し、一ノ瀬については「身長があるんですけど威圧感が全然なくて、すごくかわいらしい雰囲気の方で、素直なお芝居をされる方ですね」と語った。
さらに、走ったり、犯人と対峙するシーンもあるそうで「私が思っていた以上に、台本に書かれた以上に走るシーンが多く（笑）、メインルームに戻ってきてもすぐに飛び出すんですけど、1話では1度も座ることがなかったんです」と打ち明け、トレーニングなどはしているのかとさらに問われると「殺陣に対しての体作りはしていなくて、これまで時間があるときにジムでウォーキングをしたり、軽い筋トレやストレッチはしていたので、基礎体力はできていたかと思います。1話では走るというよりは、ダッシュを求められました（笑）。撮影の中で走ることは鍛えられて、筋肉がついたと思います」と胸を張った。続けて、「犯人を倒すシーンもありまして、アクションは初めてではないんですけど久しぶりで、凶器を持った相手と対峙したときはヒヤヒヤしましたけれども、技が決まったときはスカッとしました」と晴れやかな表情を浮かべた。
◆沢口靖子、詐欺メールに「引っかかりそうに」
本作に携わり、情報犯罪に対する思いや気づきを聞かれると「社会問題になっている特殊詐欺などの情報犯罪を、私も作品を通して、軽い気持ちから、お小遣いを稼ぎたいという気持ちからハマってしまったが故に、家族を人質にされたりして、抜け出せない沼にハマってしまう恐ろしさを知りましたね」としみじみと語り、「ドラマを通してみなさんにも“気を付けてくださいよ”というメッセージも届けられたらいいなと思っています」と言葉に力を込めた。
加えて、沢口自身も詐欺に巻き込まれないために気をつけていることを尋ねられると「スマホでは迷惑メール対策をしたり、PCではセキュリティソフトを入れています。不審なメールや電話には一切対応しないです（笑）」と明かし、「以前、銀行からの詐欺メールが届いて引っかかりそうになったことがあります（笑）。心配だったので事務所の人に聞いたら、これはおかしいからということで、ヒヤッとした経験があります」と告白した。
最後に、視聴者へメッセージを求められた沢口は「今回いただいた奈美は、人との距離を作らず、すぐに打ち解けていくような人で、自然体な私で演じています。そんな奈美を中心に、DICTのメンバーとともに正体が見えない情報犯罪に立ち向かっていきます。簡単な理由で被害者にも加害者にもなってしまう恐ろしさを、このドラマを通してお届けしていきたいと思います。今日から始まる『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』とどうぞ楽しみにしていてください」とアピールした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】