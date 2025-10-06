軽くて強い、観戦の相棒。晴れも雨も、三層構造でしっかり防ぐ【ニューバランス】の日傘がAmazonに登場中‼
日差しも雨も、この一本で。観戦を快適にする三層の守り【ニューバランス】の日傘がAmazonに登場!
ニューバランスの日傘は、軽量ポリエステル素材を使用し、長時間の屋外観戦でも疲れにくい設計。
特殊三層ラミネート加工により、紫外線遮光率99パーセント以上を実現。強い日差しをしっかり遮り、遮熱効果で体感温度の上昇を抑える。
耐水圧2000ミリメートルの高い防水性能で、急な雨にも安心。晴雨兼用タイプだから、季節や天候を問わず活躍する。
スタジアムでもアウトドアでも、快適な観戦を支える一本だ。
