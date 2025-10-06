ハチワレの笑顔、パンケーキに。両面こんがり、かわいさ満点【シーシーピー】のはちわれパンケーキメーカーがAmazonに登場中‼
焼くたびに違う表情。ハチワレと一緒に、おうちカフェ【シーシーピー】のはちわれパンケーキメーカーがAmazonに登場!
シーシーピーのはちわれパンケーキメーカーは、上下のプレートに異なる表情のハチワレがデザインされており、焼き上がりのパンケーキにかわいらしい表情が浮かび上がる仕様。誰でも手軽に、見た目も楽しいパンケーキが作れる。
ロック機構付きで、両面にしっかり絵柄がつくのもポイント。電源スイッチ付きなので、コンセントの抜き差しなしでON/OFFが可能。
使用後はコードを本体裏に巻きつけてすっきり収納できる。
おうち時間がもっと楽しくなる、ハチワレ好きにはたまらないアイテム。
焼いて、眺めて、食べて、笑顔になるパンケーキメーカーだ。
