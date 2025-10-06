朝の紅茶時間をお肌にも♡「プレミアムルルルン 紅茶」マスクでリフレッシュ

朝の一杯の紅茶のように、心もお肌もすっきり目覚めたい。そんな願いを叶える新作フェイスマスク「プレミアムルルルン 紅茶（イングリッシュブレックファーストティーの香り）」が登場しました。香り高い紅茶のやさしいアロマに包まれながら、秋のゆらぎ肌をやさしく整えるこのアイテム。まるでティータイムを楽しむように、毎朝のスキンケア時間を心地よくアップデートしてくれます♡

紅茶の香りで贅沢なひとときを演出する「プレミアムルルルン 紅茶（イングリッシュブレックファーストティーの香り）」は、朝のリフレッシュタイムにぴったりのフェイスマスク。

紅茶に含まれるポリフェノールが肌のキメを整え、乾燥やくすみを防いで健やかな印象へ導きます。まるで淹れたての紅茶を嗜むような香りが広がり、心地よくお肌を包み込みます。

ニュクス「ヴェリィ ローズ」にクレンジングオイルが仲間入り♪

“紅茶の国”イギリスのティータイムにインスパイアされた香りが、朝のスキンケアを癒しの時間に変えてくれます。

チャ葉エキス＊1やショウガ根エキス＊2、保湿成分＊3＊4などを配合し、乾燥や肌荒れを防ぎながらうるおいをキープ。

紅茶のやわらかな香りが、気分まで穏やかに整えてくれるのも嬉しいポイントです。

プレミアムルルルン 紅茶（イングリッシュブレックファーストティーの香り）



価格：1,650円（税込）



内容量：7枚入×3袋

発売日：2025年10月6日（月）

お取り扱い：ルルルン公式オンラインストア／ドラッグストア／バラエティストア（※一部店舗を除く）

＊1 チャ葉エキス ＊2 ショウガ根エキス ＊3 トリ脂肪酸（C18-36）グリセリル、トリ脂肪酸（C12-18）グリセリル、ホホバエステル、スクワレン、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、フィトステロールズ、トコフェロール ＊4 オオアザミ果実エキス、トコフェロール、カルノシン、レシチン

※1 角質層まで ※2 乾燥による ※3 乾燥によるくすみを防ぐ

香るスキンケアで、毎朝をちょっと特別に♡

一日のはじまりに、紅茶の香りをまとって気分もお肌もリフレッシュ。

「プレミアムルルルン 紅茶（イングリッシュブレックファーストティーの香り）」は、忙しい朝でも自分を大切にするための小さなご褒美です。

心地よい香りとやさしい保湿力で、秋の朝を特別なティータイムに変えてくれます。紅茶のぬくもりに包まれながら、今日もあなたらしい輝きを♡