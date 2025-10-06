「寝ても疲れとれない問題」を解消。編集部員が愛用する快眠グッズ3つ
睡眠は、心身を整えるための大切な時間。ぐっすり眠れるかどうかで、翌朝の目覚めや一日の集中力、さらには気分の安定まで大きく左右されます。日中のパフォーマンスを向上させるうえでも、快適な睡眠は重要なポイントです。
そんな毎日の睡眠の質を少しでもあげるべく、ギズ編集部員が実際に愛用している「快眠グッズ」から、とくにおすすめのアイテムを厳選して紹介します。
蒸気でホットアイマスク（黒田）
ギズモード編集部員、黒田が使っているのは、花王｢めぐりズム｣の｢蒸気でホットアイマスク｣。
開封して装着すると、20分ほど続く約40度の蒸気が発生して、心地よく目を温めてくれます。
ほんのり漂う香りと、熱すぎずぬるすぎずちょうどいい加減の温かさ（蒸しタオルくらい）が疲れに沁みて、気づいたら夢の中。一瞬で寝ちゃうこの感覚…久しぶりでした。
ヒモ部分の伸縮性もバッチリで、耳が痛くなることもなし。寝ているあいだに外れちゃうこともなく（その日の寝相による）、一般のアイマスクとしての役割も果たしてくれました。寝ることだけに集中できる感じが嬉しい。（黒田）
▼詳しくはこちら
｢蒸気でホットアイマスク｣が私の睡眠スイッチ。秒で意識がとびました
バスソルト グーテナハト ホップ&バレリアンの香り 850g リラックス（黒田）
編集部員、黒田が使っているもうひとつの快眠グッズは、クナイプの「バスソルト グーテナハト ホップ&バレリアンの香り 850g リラックス」です。
ハーブの精油と岩塩を精製した天然の塩から生まれるドイツのバスソルト。お風呂の時間をさらにリッチなものへと昇華させてくれます。
ホップやバレリアンは、ヨーロッパでは「おやすみ前のハーブ」として知られているそう。このバスソルトがあれば、毎日のルーティンをアップデートしながら、快適な眠りを実現できそうです。
たぶん4年くらいは使っていると思います。かなり長風呂する派なので、匂いがキツくなくてちょうどいいです。ちょっと高いですがそれもお楽しみ感あって好き。
快眠とリラックスのために、この色と香りを選んでいます。（黒田）
ヨガマット（トダ）
ギズモード編集部員、トダおすすめの快眠グッズは、しっかりとした厚みがポイントの、Amazonベーシックのヨガマット。
これがあれば、家の中でも快適にストレッチができるようになります。ストレッチで身体を伸ばし、呼吸を整えるだけでも気分爽快。
寝る前これに乗ってるからこそ、長時間デスクワークの日々でも睡眠の質をキープできてる気がする。朝晩5分ずつ、マットに乗るだけでぜんぜん気分違います（トダ）
寝る前に軽く体を伸ばし、心身のコンディションを整えてみるのはいかがでしょうか？