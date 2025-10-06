「凄いパーティ」かまいたち山内、浜崎あゆみの“東京芸能界ど真ん中”誕生日会へ「これは流石に羨ましいわ」
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは10月5日、自身のInstagramを更新。歌手の浜崎あゆみさんの誕生日会へ出席し、浜崎さんとのツーショットを披露しました。
【写真】かまいたち山内＆浜崎あゆみのツーショット
「凄いパーティ 嫁と招待してもらって行ってきましたが、東京芸能界ど真ん中でした そしてあゆさんはほんまに変わらない ずっとあゆです 最高でした」と、感激した思いを明かしています。
ファンからは、「あゆと仲良しなんですね〜 スゴイ！！」「すご〜い」「このコンビ好き」「めちゃくちゃ楽しそうです」「素敵な笑顔すぎる」「2人のツーショット最高です」「あーこれは流石に羨ましいわ」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】かまいたち山内＆浜崎あゆみのツーショット
「2人のツーショット最高です」山内さんは「あゆのお誕生日会に行かせてもらった」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は浜崎さんとのツーショットです。山内さんはブラウンのスーツ姿で、浜崎さんはデニムパンツスタイルにハットをかぶったドレスアップスタイルを披露しています。
ファンからは、「あゆと仲良しなんですね〜 スゴイ！！」「すご〜い」「このコンビ好き」「めちゃくちゃ楽しそうです」「素敵な笑顔すぎる」「2人のツーショット最高です」「あーこれは流石に羨ましいわ」と、絶賛の声が集まりました。
原宿でのプライベートショット自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している山内さん。9月30日の投稿では「原宿や おしゃれな街で写真撮ったんや」とつづり、原宿でのプライベートショットも披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)