¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ê¤É¤Î½Ð±é¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÈþ¿Í½÷Í¥¤¬àÆÃµ»á¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11Æü¸á¸å9»þÊüÁ÷³«»Ï¤Î¡Ö·ÝÇ½³¦ÆÃµ»²¦·èÄêÀï TEPPEN 2025½©¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï·ë¾ë¥â¥¨(31)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤Ê¤ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¥Ô¥¢¥Î¤È¸þ¤¹ç¤¤Îý½¬Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±éÁÕ¤òÄ°¤¤¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÊý¤«¤é´ò¤·¤¤±þ±ç¤â..!¡¡¤½¤Á¤é¤â¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤È..¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë½÷Í¥¤Î¿·ÀîÍ¥°¦¤¬¡Ö¾ðÊó²ò¶Ø¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¼¤¿¤¯¤µ¤ó´èÄ¥¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¿¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢´¶Æ°¡¡³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£¤Û¤«¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤¦¤ï¤¢¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥â¥¨¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤Ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁêÅö¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÏÓÁ°ÈäÏª¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£