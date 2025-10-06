『仮面ライダーガヴ』新たなゴチゾウの力でパワーアップした「アメイジングミフォーム」がS.H.Figuartsに登場
バンダイスピリッツは、『仮面ライダーガヴ』より「S.H.Figuarts 仮面ライダーガヴ アメイジングミフォーム」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月10日 15時より予約受付開始、2026年4月発送予定。
『仮面ライダーガヴ』より、「ショウマ」が新たなゴチゾウの力でパワーアップした姿「仮面ライダーガヴ アメイジングミフォーム」がS.H.Figuartsに登場。
頭部や腕などの尖った形状造形も細部までこだわって新規造形し、燃える闘志をおもわせるレッドはメタリックな質感を追求。目にはクリアパーツを採用し、全身に走るオレンジのラインや頭部の細かい色分けも再現した。
「アメイジングミフォーム」への変身のカギとなる「アメイジングミゴチゾウ」をお腹のガヴに宿し、ボディラインを崩さない関節構造により、あらゆる印象的なポーズが自然に決まるほか、パンチポーズなど敵に立ち向かう強い意志を灯した姿や、必殺技「アメイジングミフィニッシュ」のキックポーズにも対応する。
(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
