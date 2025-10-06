静岡市内の飲食店の駐車場で2025年4月、車の持ち主が離れた隙に中身の入ったエコバッグ1袋を盗んだ疑いで77歳の男が10月6日に再逮捕されました。男はこれで3回目の逮捕で、警察は他にも余罪があるとみて調べを進める方針です。

窃盗の疑いで再逮捕されたのは、静岡市葵区に住む庭作業手伝いの男（77）です。

警察によりますと、男は4月20日午後2時半頃、静岡市葵区の飲食店の駐車場に止められていた軽乗用車の中から、車の持ち主の女性が所有する現金やスマートフォンが入ったエコバッグ（時価合計16万円）を盗んだ疑いが持たれています。

女性は飲食店で働いていて、昼休みの際に車でランチをとり、歯を磨きにいこうと車を数分離れた隙にバッグを盗まれたということです。

女性からの被害届を受けた警察が防犯カメラなどの捜査を進めたところ、男の犯行が明らかになったということです。

男はこれまでに窃盗未遂、窃盗の疑いで逮捕されていて、捜査関係者によりますと自転車で巡回しターゲットを物色する「窃盗のプロ」とみられています。

これまでの取り調べに対し男は「その事実については分かりません」と容疑を否認していますが、警察は男には余罪があるとみて捜査を進める方針です。