『ドラゴンボールZ』超サイヤ人孫悟空が完全新規造形でS.H.Figuartsに
バンダイスピリッツは、『ドラゴンボールZ』より「S.H.Figuarts 超サイヤ人孫悟空＜怒りの戦士＞」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月10日13時より予約受付開始、2026年7月発送予定。
『ドラゴンボールZ』より、山吹色の道着が破れた青いシャツ姿の「超サイヤ人孫悟空」をS.H.Figuarts化。
「フリーザ編」で激しい怒りによって目覚めた「超サイヤ人孫悟空」を、最新の新規可動構造を取り入れて完全新規造形で立体化。劇中のプロポーションにもこだわって制作し、戦闘時のなびいた状態を再現する髪の毛パーツも付属する。肩には「Dynamic-Movable Shoulder System」(特許出願中)を採用することで、これまで以上に広く柔軟な可動範囲を実現した。
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
