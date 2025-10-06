NVIDIAは10月2日、同社が提供するクラウドゲーミングサービス「GeForce NOW」で10月中にリリースを予定する新作タイトルについて発表した。

GeForce NOW、10月は新作ゲーム18タイトルを一挙追加へ - Blackwellリグ刷新も進行

10月11日の発売を控える『バトルフィールド6』など、クラウドゲーミングサービスで利用できるゲームが追加されるという内容。加えてマイアミとワルシャワでGeForce NOWインスタンスがBlackwell RTXシリーズへと強化されており、DLSS 4など最新技術を利用できる。

○10月2日からプレイできる新作タイトル

『Train Sim World 6』

『Alien: Rogue Incursion Evolved Edition』

『Car Dealer Simulator』

『Nightingale』

『Ready or Not』

『STALKER: X』

○Blackwell RTX対応の新作ゲーム

『inZOI』

『Total War: Warhammer III』

○10月にクラウド配信開始予定の全ゲーム一覧

『シーフェアラー：シップシミュレーター』

『リトル・ナイトメア3』

『Battlefield 6』

『Ball x Pit』

『Fellowship』

『ジュラシック・ワールド エボリューション 3』

『Painkiller』

『Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2』

『Tormented Souls 2』

『スーパーファンタジーキングダム』

『Earth vs Mars』

『ARC Raiders』