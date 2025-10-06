GeForce NOW、10月は新作ゲーム18タイトルを一挙追加へ - Blackwellリグ刷新も進行
NVIDIAは10月2日、同社が提供するクラウドゲーミングサービス「GeForce NOW」で10月中にリリースを予定する新作タイトルについて発表した。
10月11日の発売を控える『バトルフィールド6』など、クラウドゲーミングサービスで利用できるゲームが追加されるという内容。加えてマイアミとワルシャワでGeForce NOWインスタンスがBlackwell RTXシリーズへと強化されており、DLSS 4など最新技術を利用できる。
○10月2日からプレイできる新作タイトル
『Train Sim World 6』
『Alien: Rogue Incursion Evolved Edition』
『Car Dealer Simulator』
『Nightingale』
『Ready or Not』
『STALKER: X』
○Blackwell RTX対応の新作ゲーム
『inZOI』
『Total War: Warhammer III』
○10月にクラウド配信開始予定の全ゲーム一覧
『シーフェアラー：シップシミュレーター』
『リトル・ナイトメア3』
『Battlefield 6』
『Ball x Pit』
『Fellowship』
『ジュラシック・ワールド エボリューション 3』
『Painkiller』
『Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2』
『Tormented Souls 2』
『スーパーファンタジーキングダム』
『Earth vs Mars』
『ARC Raiders』
