RIZIN榊原信行CEO（左）とボクシング史上初の3階級4団体統一王者のテレンス・クロフォード【撮影：池本史彦】 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　史上初めてボクシング3階級で4団体統一王者となったテレンス・クロフォードが、先日から日本を訪れていることをSNSで報告しているが、RIZINの榊原信行CEOとプライベートランチを楽しんでいるという情報をオリコンニュースがキャッチ。関係者を通じてランチの現場へ潜入、そして“パウンド・フォー・パウンド1位”クロフォードの独占インタビューに成功した。

【独占カット】ボクシング史上初の3階級4団体統一王者のテレンス・クロフォード

　今回は完全なプライベートで来日している王者だが、榊原CEOとのランチでどのような会話が行われたのか。これまでにフロイド・メイウェザーやマニー・パッキャオなど、偉大なるボクシング王者が戦ってきたリングに、現在進行系のNo.1王者が上がる可能性はあるのか。誰もが不可能だと思ってきたことを次々と実現させてきたRIZIN、10周年の集大成となる今年の大みそか、そして11年目に向けてますます目が離せない。

【テレンス・クロフォード独占インタビュー】
――偉大なるチャンプ、日本へようこそ！今回はどんな目的で日本に来られたんですか？

オフの時間に知らない国の文化を学びたくて、初めて日本に来ました。実際に来てみて、すごくリラックスできています。

――日本の多くのファンが、あなたが日本に来てることをSNSで見て、すごく興奮しています。

そうですか、それはすごくうれしいことですね。日本でもこのようにサポートをしていただけて、世界中に自分のファンがいてくれることは本当に光栄です。

――日本ではどちらに行かれましたか？

銀座や渋谷、あとは高いタワー（スカイツリー）にも行きました。でも、予約が完全に埋まっていたので、残念ながら中には入れませんでしたね。

――インスタグラムでは日本の鎧を着た写真もアップされていますね。

昨日参加したツアーのオーナーさんが伝統的な本物の鎧を着させてくださったので、とてもうれしかったです。可能であればぜひ持って帰りたいですね（笑）。

――今回は完全にプライベートな来日ですか？ビジネスの話をするご予定は？

今回は完全にプライベートで、この国のことを学ぶためにやってきました。もしかしたら、将来的には日本でビジネスをすることになるかもしれませんけどね。

――日本はボクシングの人気が高く、1度はあなたの試合を日本で見たいと思っているファンもたくさんいますが、可能性はいかがでしょうか？

エキシビションでは可能性はあるかもしれませんが、未来のことは今のところ本当にわからないです。

――最後に、日本のボクシングファンにメッセージをお願いします。

日本のファンの皆さん、いつも大きなサポートありがとうございます。これからもボクシングが偉大なスポーツであるために、みんなでやれることを精一杯やって、この競技をこれからも発展させていきましょう。サンキュー。