中川翔子、双子が「すごい爆睡！」便利アイテムに“頼りまくる”宣言
タレントの中川翔子（40）が6日、自身のXを更新。双子とともに退院したことを報告し、「すごい爆睡！」としたアイテムを紹介した。
【写真】ゆったりくつろぎ…中川翔子の双子の表情
中川は「バウンサーがとどいてた！早速すごい爆睡！」と報告。双子がバウンサーに乗ってゆったりくつろぐ写真など4枚を公開した。さらに「ピジョンの除菌乾燥機と！心配してた両胸搾乳機、とどいてた、ラルタンのやつが最高で一回でひとりぶんとれた、良かったーー」とも紹介。「便利アイテムに頼りまくる！」と意気込んだ。
中川は「メモがわり」とした絵日記に、「さく乳は両胸同時に（今、1つで片方ずつしてる）にしたい」「両胸同時にできてパーツが少ない（消毒がラク）な電動さく乳器、何がおススメですか？」などとつづっていた。
2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。計画帝王切開で9月30日に双子男児を出産した。
