瀬戸康史、妻・山本美月とともに愛犬・こつめちゃんとの別れを報告「また会おうね。本当にありがと」
俳優の瀬戸康史（37）が3日、自身のインスタグラムを更新。同日にインスタを更新した妻・山本美月（34）とともに愛犬・こつめちゃんとの別れを報告した。
【写真】 「こつめ、また会おうね」瀬戸康史＆愛犬・こつめちゃんのモノクロ2ショット
瀬戸は、「先日、こつめが旅立ちました。こつめ、また会おうね。本当にありがと」とコメントし、こつめちゃんとの思い出の2ショットなどを投稿した。
この投稿にコメント欄には「きっとこれからは空から見守ってくれますよ」「3枚目の写真、瀬戸さんとこつめちゃん顔似てますね」「本当に幸せそうなお姿」「おふたりとあたたかく生活ができて幸せだったと思います。ご冥福をお祈りします」など、温かい声が寄せられた。
