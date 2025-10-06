日本テレビ系「上田と女が吠える夜 ２時間ＳＰ」が１日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。

この日のテーマは「みんなの愚痴とお金事情を大放出！」。

大久保佳代子は「ちょっと前にわが家でホームパーティーをしたんですよ」と述懐。ドランクドラゴン・鈴木拓の訪問を振り返り「（鈴木は）手土産においしいパン屋さんのパンを。『朝食にどうぞ』って」と話した。

つづけて「優しいなと思ったら、（土産のパンが）ハードなくるみパンが五つなんですよ。普通は甘いパン三つ、しょっぱいパン二つじゃないですか？同じパンを独り暮らしに買ってきます？とまず思って。だからダメなんだろうな…って」と後輩へのイライラを回想。

大久保は、さらに「その後も（午後）６時ぐらいから飲みだして、１０時ぐらいになったんです。帰ってくれないかな？と思っているのに、ずっと（鈴木が）ＣＩＡの陰謀論をずっとしゃべってるんですよ…。（大久保が）『情報源どこなの？』って聞いたら『ＹｏｕＴｕｂｅ』って…。帰れっ！って言ったんです」とブチギレたことを回想し笑わせていた。