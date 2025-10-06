¡ØONE PIECE¡Ùµ´¥öÅçºÇ½ª·èÀï»þ¤Î¡Ö¥í¥í¥Î¥¢¡¦¥¾¥í -ÃÏ¹ö¤Î²¦-¡×¤¬S.H.Figuarts¤ÇÎ©ÂÎ²½
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤è¤ê¡ÖS.H.Figuarts ¥í¥í¥Î¥¢¡¦¥¾¥í -ÃÏ¹ö¤Î²¦-¡×(11,000±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ10·î10Æü16»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡¢2026Ç¯7·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥ºS.H.Figuarts¤Ëµ´¥öÅçºÇ½ª·èÀï»þ¤Î¡Ö¥í¥í¥Î¥¢¡¦¥¾¥í -ÃÏ¹ö¤Î²¦-¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÉðÁõ¿§¤ÎÇÆµ¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¸ò´¹ÍÑÏÓ¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢Åá¿È¤ËÅ»¤¦ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
