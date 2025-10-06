冷凍してもふわふわな秘訣は「水」だった！『肉だんご』ストックの便利レシピ／解凍いらず
おかずにもお弁当にも活躍する「肉だんご」。じつは、たねに水を加えるだけで、驚くほどふわっふわに仕上がるって知ってました？
さらに、一度にまとめてゆでておけば、すぐ食べる分も冷凍ストックも一気に完成。今回は、ベースになる『基本の肉だんご』と、アレンジ自在の2品をご紹介します。
『基本の肉だんご』のレシピ
材料（24個分）
豚ひき肉 500g
〈A〉
塩……小さじ1
砂糖……小さじ1
小麦粉……大さじ4
水……大さじ6
〈ゆで汁〉
水……4カップ
しょうがの薄切り……2枚
にんにく（縦半分に切ったもの）……1かけ
作り方
（1）混ぜて丸める
ボールにひき肉、〈A〉を入れ、スプーンで1分ほどよく練り混ぜる。水分がなくなったらスプーンで24等分して、手でざっと丸める。
（2）ゆでる
口径約20cmの鍋にゆで汁の材料を入れて煮立て、弱火にして（1）を入れる。ふつふつとした状態を保ちながら8〜10分、さわらずにゆでる。浮いてきた脂を1/4カップほど除いて火を止める。
（3）冷凍する
鍋に肉だんご8個とゆで汁を残して残りの肉だんごを取り出し、汁けをきって粗熱を取る。冷凍用保存袋に入れ、冷凍庫に入れる。
保存期間
冷凍で1カ月ほど
ひき肉の下味に「水」が入っているから、冷凍してもふんわりジューシー！ これ、めちゃくちゃ大事な水なんですよ。
（編集担当／ガッキー）
ここからは、肉だんごを使ったレシピをご紹介！
当日食べる！『肉だんごとキャベツの春雨スープ』のレシピ
材料（2人分）
上記「基本の肉だんご」……8個
上記「基本の肉だんご」のゆで汁……全量
キャベツの葉……4枚（約200g）
緑豆春雨……50g
しょうがのせん切り……1/2かけ分
〈A〉
みりん……大さじ2
塩……小さじ1
粗びき黒こしょう……小さじ1
好みでレモンのくし形切り……2切れ
作り方
（1）下ごしらえをする
キャベツはしんを切り分けて薄切りにし、葉は幅1cmに切る。
（2）煮る
鍋に残した肉だんごとゆで汁に〈A〉を加え、中火で煮立てる。春雨、キャベツ、しょうがを加え、再び煮立ったら弱火にし、5分ほど煮る。器に盛り、好みでレモンを添えて、絞って食べる。
次は、冷凍保存しておいた肉だんごを解凍せずにそのまま使える、アレンジレシピをご紹介！
そのままフライパンにインでOKだから、完成までほんの10分程度。あっという間にできるから、夕飯はもちろん、お弁当にもおすすめです。
冷凍だんごで！『肉だんごのトマト煮』のレシピ
材料（2人分）
冷凍肉だんご（上記参照）……8個
玉ねぎ……1/4個（約50g）
ミニトマト……8個
〈A〉
トマトケチャップ……大さじ2
しょうゆ……小さじ1
水……大さじ2
作り方
（1）玉ねぎは縦に薄切りにする。ミニトマトはへたを取り、横半分に切る。
（2）直径約20cmのフライパンに〈A〉を入れて混ぜ、（1）、肉だんごを凍ったまま加えてふたをし、中火にかける。煮立ったら弱火にし、5分ほど煮る。ふたを取ってひと煮する。
水を加えるひと工夫で生まれるふわふわ食感。肉だんごから広がるレパートリーは無限大です！
今日の食卓にも、明日のストックにも。忙しい日こそ、手作りのおいしさを楽しんでください。