冷凍してもふわふわな秘訣は「水」だった！『肉だんご』ストックの便利レシピ／解凍いらず

おかずにもお弁当にも活躍する「肉だんご」。じつは、たねに水を加えるだけで、驚くほどふわっふわに仕上がるって知ってました？

さらに、一度にまとめてゆでておけば、すぐ食べる分も冷凍ストックも一気に完成。今回は、ベースになる『基本の肉だんご』と、アレンジ自在の2品をご紹介します。

『基本の肉だんご』のレシピ

材料（24個分）

豚ひき肉 500g

〈A〉

塩……小さじ1

砂糖……小さじ1

小麦粉……大さじ4

水……大さじ6

〈ゆで汁〉

水……4カップ

しょうがの薄切り……2枚

にんにく（縦半分に切ったもの）……1かけ

作り方

（1）混ぜて丸める

ボールにひき肉、〈A〉を入れ、スプーンで1分ほどよく練り混ぜる。水分がなくなったらスプーンで24等分して、手でざっと丸める。

（2）ゆでる

口径約20cmの鍋にゆで汁の材料を入れて煮立て、弱火にして（1）を入れる。ふつふつとした状態を保ちながら8〜10分、さわらずにゆでる。浮いてきた脂を1/4カップほど除いて火を止める。

（3）冷凍する

鍋に肉だんご8個とゆで汁を残して残りの肉だんごを取り出し、汁けをきって粗熱を取る。冷凍用保存袋に入れ、冷凍庫に入れる。

保存期間

冷凍で1カ月ほど

ひき肉の下味に「水」が入っているから、冷凍してもふんわりジューシー！ これ、めちゃくちゃ大事な水なんですよ。 （編集担当／ガッキー）

ここからは、肉だんごを使ったレシピをご紹介！

当日食べる！『肉だんごとキャベツの春雨スープ』のレシピ

材料（2人分）

上記「基本の肉だんご」……8個

上記「基本の肉だんご」のゆで汁……全量

キャベツの葉……4枚（約200g）

緑豆春雨……50g

しょうがのせん切り……1/2かけ分

〈A〉

みりん……大さじ2

塩……小さじ1

粗びき黒こしょう……小さじ1

好みでレモンのくし形切り……2切れ

作り方

（1）下ごしらえをする

キャベツはしんを切り分けて薄切りにし、葉は幅1cmに切る。

（2）煮る

鍋に残した肉だんごとゆで汁に〈A〉を加え、中火で煮立てる。春雨、キャベツ、しょうがを加え、再び煮立ったら弱火にし、5分ほど煮る。器に盛り、好みでレモンを添えて、絞って食べる。

次は、冷凍保存しておいた肉だんごを解凍せずにそのまま使える、アレンジレシピをご紹介！

そのままフライパンにインでOKだから、完成までほんの10分程度。あっという間にできるから、夕飯はもちろん、お弁当にもおすすめです。

冷凍だんごで！『肉だんごのトマト煮』のレシピ

材料（2人分）

冷凍肉だんご（上記参照）……8個

玉ねぎ……1/4個（約50g）

ミニトマト……8個

〈A〉

トマトケチャップ……大さじ2

しょうゆ……小さじ1

水……大さじ2

作り方

（1）玉ねぎは縦に薄切りにする。ミニトマトはへたを取り、横半分に切る。

（2）直径約20cmのフライパンに〈A〉を入れて混ぜ、（1）、肉だんごを凍ったまま加えてふたをし、中火にかける。煮立ったら弱火にし、5分ほど煮る。ふたを取ってひと煮する。

水を加えるひと工夫で生まれるふわふわ食感。肉だんごから広がるレパートリーは無限大です！

今日の食卓にも、明日のストックにも。忙しい日こそ、手作りのおいしさを楽しんでください。

（『オレンジページ』2025年10月2日号より）