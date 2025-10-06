ÂçÖÖÉô²°¤¬¿·ÂÎÀ©¤Ç½é¤Î·Î¸Å¡¡¿·»Õ¾¢¤Î¸µ¶ÌÈôÄ»¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÏ»Î¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤ÎÂçÖÖÉô²°¤¬£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎÉô²°¤Ç¡¢»Õ¾¢¤ÎÂçÖÖ¿ÆÊý¡Ê¸µËëÆâ¡¦¶ÌÈôÄ»¡Ë¤¬£¹·î£²£¹ÆüÉÕ¤ÇÉô²°¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤«¤é½é¤Î·Î¸Å¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÂçÖÖ¿ÆÊý¤ÏÌó£´Ç¯¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦Çò¤Þ¤ï¤·»Ñ¤Ç¡¢Äï»Ò¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë´À¤òÎ®¤·¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ»Î¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤ï¤·¤ò¤Ä¤±¤Æ°ì½ï¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÖÖÉô²°¤Ï£±£¹£·£±Ç¯¤Ë¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÂç²£¹Ë¡×ÂçË²¤¬°ìÂåÇ¯´ó¡¦ÂçË²¤ò½±Ì¾¤·¡¢Æó½ê¥Î´ØÉô²°¤«¤éÊ¬²ÈÆÈÎ©¤·¤ÆÉô²°¤òÁÏÀß¡££°£´Ç¯£±·î¤Ë»Õ¾¢¤¬¸òÂå¤·¤Æ¸½ºß¤ÎÉô²°Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÂå¤ÎÂçÖÖ¿ÆÊý¡Ê¸µ½½Î¾¡¦ÂçÎµ¡¢¸½·§¥±Ã«¿ÆÊý¡Ë¤¬£¶£µºÐ¤ÎÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤êÂåÂØ¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½©¾ì½ê¤ÎÈÖÉÕ¤Ç¤ÏÂçË²¤ÎÂ¹¤Ë¤¢¤¿¤ëËëÆâ¡¦²¦Ë²¤éÎÏ»Î£¹¿Í¤¬ºßÀÒ¡£ÅÁÅý¤¢¤ëÉô²°¤ò·Ñ¾µ¤·½Å°µ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡ÖÀµÄ¾¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óÂçË²Éô²°¤«¤é¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤è¤ê¤â¥×¥é¥¹¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢ÎÏ»Î¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Éô²°¤Î²¦Ë²¤Ï¶å½£¾ì½ê¡Ê£±£±·î£¹Æü½éÆü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Î»°ÌòÉüµ¢¤¬Ç»¸ü¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À£²£µºÐ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£¡Ø¤â¤¦°ì¤Ä¾å¤Ë¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÍè¾ì½ê¤ÏÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡ÊÂçÀ¾¡¡·òÂÀ¡Ë