講談社は、松本光司氏のマンガ「彼岸島」が10月6日に発売・配信を介した「彼岸島 48日後…」第51巻をもって、シリーズ累計100巻に到達したことを発表した。

本シリーズは吸血鬼の支配する彼岸島を舞台としたサバイバルホラー。「彼岸島」、「彼岸島 最後の47日間」が完結しており、現在は最新シリーズ「彼岸島 48日後…」が連載している。

累計100巻を記念して、リアルイベント「彼岸島×なぞときものがたり『吸血鬼が巣食う坑道からの脱出』」や、電子書籍キャンペーンが開催される。また10月以降にはジュンク堂書店池袋本店内の大型パネルや、新宿・歌舞伎町「第二東亜会館」の大壁面看板などに「彼岸島」のビジュアルが登場する。

リアルイベント「彼岸島×なぞときものがたり『吸血鬼が巣食う坑道からの脱出』」

「彼岸島」と「なぞときものがたり」がコラボしたリアルイベントが開催される。本公演は、謎解き×演劇の体験型コンテンツを提供しているクリエイティブユニット空空-karakara-による、1チーム最大4人のホール型「謎解き×演劇公演」。大迫力の圧倒的絶望を「人」として生き延びろ。

開催日時：11月20日～30日

開催場所：Mixalive TOKYO 4F Studio Mixa / Store Mixa

（東京都豊島区東池袋1-14-3）

所要時間：約130円

チケット：一般料金 各回4,300円／U21料金 各回3,800円

「彼岸島」シリーズ累計100巻突破記念！対象作品100円セール

期間中、各電子書籍ストアで対象作品が各巻100円で購入できる。購入した作品はキャンペーン終了後も読むことができる。

開催期間：10月6日～10月19日

【対象作品】

「彼岸島」全巻（1～33巻）

「彼岸島 最後の47日間」全巻（1～16巻）

「彼岸島 48日後…」1～15巻

