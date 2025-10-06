銀シャリ橋本が世界のスーパーゴールを紹介！

10月5日に放送された日本テレビの「サンデーPUSHスポーツ」では、サッカー通芸人、銀シャリ・橋本直さんが8カ月後に迫った北中米W杯に向けて、世界のスター選手が決めたスーパーゴールを紹介しました！

橋本さんはJリーグが始まる前からのサッカー好きで、中学生の時には日本代表・都並敏史さんについて書かれた「狂気の左サイドバック」を題材に読書感想文を書いたそうです。

そんな橋本さんが厳選したスーパーゴールからベスト3を紹介！

まず第3位はプレミアリーグ、アーセナルに所属するイングランド代表デクラン・ライス選手が決めたスーパーゴール！チャンピオンズリーグのレアル・マドリード戦、ゴール手前からフリーキックのチャンスを得ると、普通は相手選手の壁の上や下からゴールを狙うが、ライス選手は壁の横から鋭く曲げてゴール隅に決めるスーパーゴール！あまりの曲がり幅に橋本さんは「大谷選手のスイーパー並みの曲がり幅」と驚いていました。

続いて第2位はプレミアリーグ、トッテナムに所属するブラジル代表リシャルリソン選手のスーパーボレー！今シーズンの開幕戦、味方からのクロスボールにバイシクルボレーでダイレクトに決めたスーパーゴール！あまりの凄さに実況も「フィニッシュが魔法のようだ」と表現するほど！

そんなリシャルリソン選手は東京五輪にも出場。五輪期間中には日韓W杯でブラジル代表ロナウド選手がやったことで話題となった「大五郎カット」をまねた写真をSNSに投稿して話題に。そのおかげもあってか、東京五輪では5得点をあげ得点王に輝き、ブラジルを五輪連覇に導きました。

そして第1位は日本の至宝、久保建英選手がヨーロッパリーグ決めたゴール。橋本さんも「世界に日本人の技術をアピールしたゴール」と称賛するほどで、右サイドから切り込んでいくとペナルティエリアの外からゴール左奥に強烈なミドルシュート！

個人技が光ったゴールに橋本さんも「メッシのような動き」と唸らせるほど。

W杯優勝を目指す日本代表に欠かせない久保選手。その確かな技術で日本を優勝に導いてくれると橋本さんも期待しています。