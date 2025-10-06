富樫勇樹が監修した特製『ばかうけ』再販決定…オンラインショップでも注文受付

10月6日、『ばかうけ』や『瀬戸しお』などの米菓を製造販売する株式会社栗山米菓は、Bリーグの千葉ジェッツで活躍する富樫勇樹と共同開発したオリジナルフレーバーの『富樫勇樹監修ばかうけ』の再販売を発表した。

同商品は、富樫の好物であるチキンウィングをイメージしたレモンペッパー香るチキンウィング風味。パッケージは千葉Jのチームカラーである赤を基調に、富樫のイラストをあしらったデザインとなっている。80g×4袋入りで、オリジナルステッカー（全5種類）のうち1枚が同封される。

8月28日に開催された富樫プロデュースのイベント『UNAVERAGE FES.』で先行販売された後、9月13日には栗山米菓の直営店である新潟せんべい王国（新潟市北区新崎）、ばかうけSTATION（新潟市中央区花園）、Befcoばかうけ展望室（新潟市中央区万代島）で販売がスタート。同日には千葉Jのホームで行われたプレシーズンゲームでもチームストアに並び、瞬く間に完売。購入数量制限が設けられるほどの人気商品となった。

ファン待望の再販売は10月11日から。直営店および千葉Jホームゲームのチームストアで引き続き販売されるほか、栗山米菓の通販サイトでは6日から注文が可能となっている。価格は税込1620円。

