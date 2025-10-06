二子玉川ライズ、80周年を迎えるムーミンとコラボレーションしたクリスマスイベントを開催。53匹のニョロニョロも出現
「HEARTLIGHT TREE」
東京都世田谷区にある大規模複合用途施設の二子玉川ライズは、ムーミンとコラボレーションしたクリスマス2025「HEARTLIGHT HOLIDAY With MOOMIN」を開催する。期間は11月8日（土）～12月25日（木）。
ムーミン谷の仲間たちがそれぞれ思う“とっておき”を飾ったクリスマスツリー「HEARTLIGHT TREE」が二子玉川ライズ ガレリアに登場。バッグや帽子、ムーミンパパがムーミンママへ贈った赤いシルクのバラなど、約30種類のオーナメントで高さ約9mのツリーが彩られる。
二子玉川ライズの各所では、2026年3月1日（日）までイルミネーションが楽しめるという。約6.4万球のLEDと柔らかな明かりのボールライトが街並みを照らすほか、周辺には全53匹のニョロニョロが出現する。場所はリボンストリート、オークモール、バーズモール、大階段。なお、大階段はイルミネーションのみとしている。
リボンストリート イルミネーション・「ニョロニョロ発生スポット」
オークモール イルミネーション・「ニョロニョロ発生スポット」
大階段 イルミネーション
12月6日（土）から2026年3月1日（日）までは、ムーミン谷の仲間たちが描かれた屋外スケートリンク「二子玉川ライズ スケートガーデン」が中央広場にオープンする。
関連イベントとして、11月8日（土）から12月25日（木）までは二子玉川ライズ S.C.の館内を中心に、ムーミン谷の仲間たちのフォトスポットとスタンプラリーを予定している。
「HEARTLIGHT HOLIDAY With MOOMIN」キービジュアル
イベント名
二子玉川ライズ クリスマス2025「HEARTLIGHT HOLIDAY With MOOMIN」
開催期間
2025年11月8日（土）～12月25日（木）
所在地
二子玉川ライズ
東京都世田谷区玉川2-21-1