「HEARTLIGHT TREE」

東京都世田谷区にある大規模複合用途施設の二子玉川ライズは、ムーミンとコラボレーションしたクリスマス2025「HEARTLIGHT HOLIDAY With MOOMIN」を開催する。期間は11月8日（土）～12月25日（木）。

ムーミン谷の仲間たちがそれぞれ思う“とっておき”を飾ったクリスマスツリー「HEARTLIGHT TREE」が二子玉川ライズ ガレリアに登場。バッグや帽子、ムーミンパパがムーミンママへ贈った赤いシルクのバラなど、約30種類のオーナメントで高さ約9mのツリーが彩られる。

二子玉川ライズの各所では、2026年3月1日（日）までイルミネーションが楽しめるという。約6.4万球のLEDと柔らかな明かりのボールライトが街並みを照らすほか、周辺には全53匹のニョロニョロが出現する。場所はリボンストリート、オークモール、バーズモール、大階段。なお、大階段はイルミネーションのみとしている。

リボンストリート イルミネーション・「ニョロニョロ発生スポット」

オークモール イルミネーション・「ニョロニョロ発生スポット」

大階段 イルミネーション

12月6日（土）から2026年3月1日（日）までは、ムーミン谷の仲間たちが描かれた屋外スケートリンク「二子玉川ライズ スケートガーデン」が中央広場にオープンする。

関連イベントとして、11月8日（土）から12月25日（木）までは二子玉川ライズ S.C.の館内を中心に、ムーミン谷の仲間たちのフォトスポットとスタンプラリーを予定している。

「HEARTLIGHT HOLIDAY With MOOMIN」キービジュアル

イベント名

二子玉川ライズ クリスマス2025「HEARTLIGHT HOLIDAY With MOOMIN」



開催期間

2025年11月8日（土）～12月25日（木）



所在地

二子玉川ライズ

東京都世田谷区玉川2-21-1