ライブハウス「BLAZE」が五反田で再始動 収容約500人、来年2月下旬オープンへ
ヒューマックスエンタテインメントは、長年にわたり東京・新宿で多くのアーティストとファンに親しまれてきたライブハウス「BLAZE」を、新たな拠点として再始動させることを発表した。新施設の名称はLIVE LOUNGE「BLAZE Gotanda」で、来年2月下旬の開業を予定している。
【画像】東京・五反田で再始動！LIVE LOUNGE「BLAZE Gotanda」の地図
「BLAZE Gotanda」は、東京・JR五反田駅から徒歩5分というアクセスの良い立地に位置し、約500名を収容可能なライブラウンジとして誕生する。2024年7月31日に閉館した「新宿BLAZE」で築いてきた15年間の歴史と信頼を引き継ぎながら、より進化した空間で、アーティストとファンが一体となる特別な体験を提供することを目指す。
なお、詳細な施設情報やオープニングイベントに関する案内は、今後あらためて発表される予定となっている。
