北海道芦別市では１０月５日夜、小学校にほど近い住宅街でクマが目撃されました。



４日には小樽市でハンター２人がクマに襲われ、けがをしています。



中央線付近を悠々と歩く１頭のクマ。



車のライトに照らされていますが、恐れる様子は一切ありません。



５日午後７時過ぎ、芦別市北３条東１丁目の国道３８号で、体長およそ１．５メートルのクマ１頭が目撃されました。

目撃されたのは小学校にもほど近い住宅街です。



警察によりますと、最初の目撃からおよそ１０分間で５件クマの目撃に関する通報が入りました。



通報を受けて駆け付けた警察官もクマを発見。



クマは空知川のある草やぶの方へ立ち去っていったといいます。



これまでに新たな目撃情報は確認されていません。



すぐ近くには芦別小学校があり、６日は保護者の送迎で子どもたちは登下校しました。



（長野記者）「ハンター２人が襲われれたのは、畑の先にある草藪の中でした」

クマによる人身事故も発生しています。



４日、小樽市桃内１丁目の畑ではハンター２人がクマに襲われました。



（畑の所有者）「シカに荒らされるから（わなを）かけてもらった。（ハンターから）とんでもないものがかかっているから畑に来ないでくださいと電話があった」



４日午前９時半ごろ、６０代と７０代の男性ハンター２人と警察官が山に入り、シカ用のわなにかかったクマを駆除するため発砲したところ、わなが外れてハンター２人を襲ったということです。



クマは体長１.８メートルほどのオスの個体で、わなが外れた後に再度発砲し、駆除されました。



ハンター２人は両ももから出血するなどのけがをして入院していますが、命に別条はないということです。



住宅街に畑にと、クマが人の生活圏内に現れる状況が全道各地で相次いでます。



人とクマとの境界線が揺らぐ今、より一層の警戒が必要です。