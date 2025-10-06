永瀬廉（King & Prince）が自身のInstagramを更新。韓国人俳優、ロウンとの2ショットを公開した。

【写真】永瀬廉＆ロウンの仲良し2ショット／ロウンのコメント全文 他

■永瀬廉＆ロウンがほぼ同じタイミングで2ショットを投稿

永瀬とロウンは、福山雅治が主演を務める『映画ラストマン -FIRST LOVE-』で共演。本日10月6日に本作への出演が解禁となったロウンは、「撮影を通じて、福山さん、大泉さんをはじめとする尊敬できる先輩や、永瀬さんのような友人ができて嬉しかったですし、北海道のとても美しい環境の中で撮影ができたことも幸せでした」と、コメントを寄せていた。

永瀬は「ロウン♡」というキャプションと共に、ロウンとふたりで手ハートを作ってにっこり微笑む2ショットを公開。撮影期間中に撮られたものなのか、ふたりは長袖姿で、窓の外には海が広がっている。

ロウンもまた「Nagase friend」というキャプションと共に、永瀬が公開した写真とは別の2ショットを公開。永瀬はピース、ロウンはピースした手に唇を当てたポーズをしている。

SNSでは「廉くんがロウンさんのインスタフォローしてる！」「めっちゃ仲良しじゃん」「廉ちゃん5人目のフォローはロウンさん！」「激アツすぎる」「2人ともイケメン」「2人でハート作ってるの可愛い」「なんか雰囲気似てる」「なんてかわいいんだ！」「ラストマン楽しみすぎる」「新しい組み合わせすぎる」「顔面強～」「日韓イケメン」など大きな反響が続々と寄せられている。

■ロウンの『映画ラストマン -FIRST LOVE-』出演コメント全文

■ロウンが演じるのは皆実（福山雅治）をライバル視するFBI捜査官、クライド・ユン役