

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





50744.33 ボリンジャー:＋3σ(26週)

49961.93 ボリンジャー:＋3σ(13週)

48560.35 ボリンジャー:＋3σ(25日)



47944.76 ★日経平均株価6日終値



47783.01 ボリンジャー:＋2σ(13週)

47364.00 ボリンジャー:＋2σ(26週)

47177.45 ボリンジャー:＋2σ(25日)

46253.85 均衡表転換線(日足)

45794.55 ボリンジャー:＋1σ(25日)

45604.10 ボリンジャー:＋1σ(13週)

45529.70 6日移動平均線

44992.61 均衡表基準線(日足)

44992.61 均衡表転換線(週足)

44550.85 新値三本足陰転値

44411.64 25日移動平均線

43983.68 ボリンジャー:＋1σ(26週)

43425.19 13週移動平均線

43028.74 ボリンジャー:-1σ(25日)

42435.25 均衡表雲上限(日足)

41992.84 75日移動平均線

41645.84 ボリンジャー:-2σ(25日)

41246.27 ボリンジャー:-1σ(13週)

40951.37 均衡表雲下限(日足)

40904.26 均衡表基準線(週足)

40603.35 26週移動平均線

40262.93 ボリンジャー:-3σ(25日)

39283.48 200日移動平均線

39067.36 ボリンジャー:-2σ(13週)

37223.03 ボリンジャー:-1σ(26週)

36888.44 ボリンジャー:-3σ(13週)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

35373.07 均衡表雲上限(週足)

33842.70 ボリンジャー:-2σ(26週)

30462.38 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 82.58(前日49.00)

ST.Slow(9日) 53.13(前日34.94)



ST.Fast(13週) 96.42(前日93.38)

ST.Slow(13週) 94.37(前日92.73)



［2025年10月6日］



株探ニュース

