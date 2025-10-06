　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


50744.33　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
49961.93　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
48560.35　　ボリンジャー:＋3σ(25日)

47944.76　　★日経平均株価6日終値

47783.01　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
47364.00　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
47177.45　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
46253.85　　均衡表転換線(日足)
45794.55　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
45604.10　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
45529.70　　6日移動平均線
44992.61　　均衡表基準線(日足)
44992.61　　均衡表転換線(週足)
44550.85　　新値三本足陰転値
44411.64　　25日移動平均線
43983.68　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
43425.19　　13週移動平均線
43028.74　　ボリンジャー:-1σ(25日)
42435.25　　均衡表雲上限(日足)
41992.84　　75日移動平均線
41645.84　　ボリンジャー:-2σ(25日)
41246.27　　ボリンジャー:-1σ(13週)
40951.37　　均衡表雲下限(日足)
40904.26　　均衡表基準線(週足)
40603.35　　26週移動平均線
40262.93　　ボリンジャー:-3σ(25日)
39283.48　　200日移動平均線
39067.36　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37223.03　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36888.44　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
35373.07　　均衡表雲上限(週足)
33842.70　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30462.38　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　82.58(前日49.00)
ST.Slow(9日)　　53.13(前日34.94)

ST.Fast(13週)　 96.42(前日93.38)
ST.Slow(13週)　 94.37(前日92.73)

［2025年10月6日］

株探ニュース