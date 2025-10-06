【相場の体温計】 東証プライム・騰落レシオ推移(25日平均)
☆120％以上……過熱に警戒
100％ ……中立
★70％以下 ……底値ゾーン
【10月】
６日(月) 109.28／2175円高・4万7500円台突破
３日(金) 103.48／832円高・4万5500円台回復
２日(木) 98.45／385円高
１日(水) 96.91／381円安
【9月】
30日(火) 103.92／111円安・4万5000円割れ
29日(月) 109.32／311円安
26日(金) 115.49／399円安・4万5500円割れ
25日(木) 109.92
24日(水) 110.07／136円高・4万5500円台突破
22日(月) 114.53／447円高
19日(金) 113.66
18日(木) 111.43／513円高・4万5000円台突破
17日(水) 111.77
16日(火) 119.65
12日(金) 119.57／395円高・4万4500円台突破
11日(木) 122.38／534円高・4万4000円台突破
10日(水) 129.91／387円高・4万3500円台回復
９日(火) 134.36／184円安・4万3500円割れ
８日(月) 132.36／625円高・4万3500円台回復
５日(金) 132.59／348円高・4万3000円台回復
４日(木) 135.01／641円高・4万2500円台回復
３日(水) 134.32／371円安・4万2000円割れ
２日(火) 132.29
１日(月) 128.08／529円安・4万2500円割れ
【8月】
29日(金) 127.96
28日(木) 137.95
27日(水) 144.25／125円高・4万2500円台回復
26日(火) 143.16／413円安・4万2500円割れ
25日(月) 145.43
22日(金) 151.70
21日(木) 144.68
20日(水) 143.91／657円安・4万3000円割れ
19日(火) 146.95
18日(月) 148.41／336円高・4万3500円台突破
15日(金) 139.28／729円高・4万3000円台回復
14日(木) 145.21／625円安・4万3000円割れ
13日(水) 155.21／556円高・4万3000円台突破
12日(火) 149.46／897円高・4万2500円台突破
８日(金) 146.85／761円高・4万1500円台回復
７日(木) 143.18／264円高・4万1000円台回復
６日(水) 140.42
５日(火) 129.17／258円高・4万0500円台回復
４日(月) 125.86／508円安・4万0500円割れ
１日(金) 135.47
31日(木) 134.09／415円高・4万1000円台回復
30日(水) 126.98
29日(火) 126.63／323円安
28日(月) 127.43／457円安・4万1000円割れ
25日(金) 124.09／370円安・4万1500円割れ
24日(木) 123.08／655円高・4万1500円台回復
23日(水) 119.88／1396円高・4万1000円台回復
22日(火) 115.19
18日(金) 120.60
17日(木) 117.41
16日(水) 110.27
15日(火) 116.92／218円高・3万9500円台回復
14日(月) 117.54／110円安・3万9500円割れ
11日(金) 116.45
10日(木) 113.02
９日(水) 113.54
８日(火) 110.88
７日(月) 105.18
［2025年10月6日］
株探ニュース
