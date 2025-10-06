　10月6日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3004銘柄。東証終値比で上昇は1370銘柄、下落は1571銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが138銘柄、値下がりは80銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は195円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4889>　レナ　　　　　　　 2008　 +374（ +22.9%）
2位 <5216>　倉元　　　　　　　212.8　+17.8（　+9.1%）
3位 <4583>　カイオム　　　　　　140　　+11（　+8.5%）
4位 <4571>　ナノＭＲＮＡ　　　　140　　 +8（　+6.1%）
5位 <6702>　富士通　　　　　　 4049 +209.0（　+5.4%）
6位 <4584>　キッズバイオ　　　251.5　+12.5（　+5.2%）
7位 <3186>　ネクステージ　　　 2510　 +117（　+4.9%）
8位 <3779>　Ｊエスコム　　　　　200　　 +9（　+4.7%）
9位 <9166>　ＧＥＮＤＡ　　　　　943　　+41（　+4.5%）
10位 <1489>　日経高配５０　　　 2650　　+95（　+3.7%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <413A>　ｉＦ台湾テク　　　 1649　 -496（ -23.1%）
2位 <6147>　ヤマザキ　　　　　　254　　-64（ -20.1%）
3位 <9348>　アイスペース　　　　501　　-53（　-9.6%）
4位 <7856>　萩原工業　　　　　 1605　　-94（　-5.5%）
5位 <8918>　ランド　　　　　　　9.5　 -0.5（　-5.0%）
6位 <2629>　ｉＦＥＧＢＡ　　　 4450　 -197（　-4.2%）
7位 <2962>　テクニスコ　　　　433.9　-15.1（　-3.4%）
8位 <4446>　リンクユーＧ　　　710.1　-19.9（　-2.7%）
9位 <3664>　モブキャスト　　　　 73　　 -2（　-2.7%）
10位 <7777>　３ＤＭ　　　　　　290.2　 -7.8（　-2.6%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6702>　富士通　　　　　　 4049 +209.0（　+5.4%）
2位 <7201>　日産自　　　　　　　377　 +4.2（　+1.1%）
3位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 2865　+30.0（　+1.1%）
4位 <9503>　関西電　　　　　　 2200　+22.0（　+1.0%）
5位 <8058>　三菱商　　　　　　 3557　+31.0（　+0.9%）
6位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 4530　　+38（　+0.8%）
7位 <7011>　三菱重　　　　　 4135.1　+33.1（　+0.8%）
8位 <6988>　日東電　　　　　 3885.1　+26.1（　+0.7%）
9位 <7731>　ニコン　　　　　 1835.9　+11.9（　+0.7%）
10位 <1803>　清水建　　　　　 2069.1　+13.1（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6963>　ローム　　　　　 2350.9　-16.6（　-0.7%）
2位 <8001>　伊藤忠　　　　　 8379.4　-54.6（　-0.6%）
3位 <6503>　三菱電　　　　　 3981.9　-23.1（　-0.6%）
4位 <5631>　日製鋼　　　　　 9798.1　-50.9（　-0.5%）
5位 <6506>　安川電　　　　　 3773.9　-16.1（　-0.4%）
6位 <6861>　キーエンス　　　　60251　 -239（　-0.4%）
7位 <7205>　日野自　　　　　　379.3　 -1.5（　-0.4%）
8位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　　 3600　-14.0（　-0.4%）
9位 <6473>　ジェイテクト　　 1486.1　 -5.4（　-0.4%）
10位 <6326>　クボタ　　　　　 1955.4　 -6.6（　-0.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース