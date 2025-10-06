[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1370銘柄・下落1571銘柄（東証終値比）
10月6日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3004銘柄。東証終値比で上昇は1370銘柄、下落は1571銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが138銘柄、値下がりは80銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は195円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4889> レナ 2008 +374（ +22.9%）
2位 <5216> 倉元 212.8 +17.8（ +9.1%）
3位 <4583> カイオム 140 +11（ +8.5%）
4位 <4571> ナノＭＲＮＡ 140 +8（ +6.1%）
5位 <6702> 富士通 4049 +209.0（ +5.4%）
6位 <4584> キッズバイオ 251.5 +12.5（ +5.2%）
7位 <3186> ネクステージ 2510 +117（ +4.9%）
8位 <3779> Ｊエスコム 200 +9（ +4.7%）
9位 <9166> ＧＥＮＤＡ 943 +41（ +4.5%）
10位 <1489> 日経高配５０ 2650 +95（ +3.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <413A> ｉＦ台湾テク 1649 -496（ -23.1%）
2位 <6147> ヤマザキ 254 -64（ -20.1%）
3位 <9348> アイスペース 501 -53（ -9.6%）
4位 <7856> 萩原工業 1605 -94（ -5.5%）
5位 <8918> ランド 9.5 -0.5（ -5.0%）
6位 <2629> ｉＦＥＧＢＡ 4450 -197（ -4.2%）
7位 <2962> テクニスコ 433.9 -15.1（ -3.4%）
8位 <4446> リンクユーＧ 710.1 -19.9（ -2.7%）
9位 <3664> モブキャスト 73 -2（ -2.7%）
10位 <7777> ３ＤＭ 290.2 -7.8（ -2.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6702> 富士通 4049 +209.0（ +5.4%）
2位 <7201> 日産自 377 +4.2（ +1.1%）
3位 <7013> ＩＨＩ 2865 +30.0（ +1.1%）
4位 <9503> 関西電 2200 +22.0（ +1.0%）
5位 <8058> 三菱商 3557 +31.0（ +0.9%）
6位 <6758> ソニーＧ 4530 +38（ +0.8%）
7位 <7011> 三菱重 4135.1 +33.1（ +0.8%）
8位 <6988> 日東電 3885.1 +26.1（ +0.7%）
9位 <7731> ニコン 1835.9 +11.9（ +0.7%）
10位 <1803> 清水建 2069.1 +13.1（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6963> ローム 2350.9 -16.6（ -0.7%）
2位 <8001> 伊藤忠 8379.4 -54.6（ -0.6%）
3位 <6503> 三菱電 3981.9 -23.1（ -0.6%）
4位 <5631> 日製鋼 9798.1 -50.9（ -0.5%）
5位 <6506> 安川電 3773.9 -16.1（ -0.4%）
6位 <6861> キーエンス 60251 -239（ -0.4%）
7位 <7205> 日野自 379.3 -1.5（ -0.4%）
8位 <4661> ＯＬＣ 3600 -14.0（ -0.4%）
9位 <6473> ジェイテクト 1486.1 -5.4（ -0.4%）
10位 <6326> クボタ 1955.4 -6.6（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
