カンテレの田中友梨奈アナウンサー（23）が4日放送の同局「フットマップ」（土曜後6・30）に出演。日頃のストレスをぶちまける場面があった。

この日番組ロケで大阪・千林商店街を訪れた一行。皿を割ってストレス発散ができるスポットで、ゲスト出演したお笑いコンビ「バッテリィズ」、「ザ・プラン9」浅越ゴエに続き、田中アナも皿割りに挑戦した。

入社2年目の田中アナに、番組MCの「フットボールアワー」後藤輝基は「任されるようになってきたから、いろいろあるやろ」と想像。すると田中アナは、振りかぶって皿を投げながら「こっちは九州出身で天丼とかも知らんのに、“その発言違うやろ”は分からんのじゃいコラ！」と“爆発”。共演者の爆笑をさらった。

そして、投げ終わってスッキリした様子の田中アナは「難しいですね、お笑い」とポツリ。お笑い用語で天丼とは、ボケなど同じネタを繰り返して笑いを取る手法を指すが、後藤の相方・岩尾望は「“繰り返してくれなアカンよ”みたいなことを、知らん状態やのに求められるんや」と同情した。

そのため後藤が「言われること多いの？」と聞くと、田中アナは「そうですね、（収録が）終わった後に“田中、アレは乗っとかなアカン”とか」とスタッフからダメ出しされることを告白。後藤は「いろいろあるねんなぁ」と労いつつ「一番割れる音がデカかった」と笑っていた。

田中アナは2001年12月生まれ、福岡県出身。関学大から24年4月に関西テレビに入社したが、入社前の3月から同局人気番組「フットマップ」（土曜後6・30）のアシスタントに大抜てき。現在は「newsランナー」などでレギュラーを務めている。