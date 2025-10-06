橋下徹弁護士が５日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会ＮＰ」に出演。番組冒頭、収録は自民党総裁選前日の３日に行われたと説明され、新総裁決定後に放送される番組で、橋下氏や須田慎一郎氏ら「日頃偉そうなことを言っている委員会メンバーが、総裁選前に的確なトークを展開したのか、はたまた見当はずれな与太話を垂れ流したのか？」とナレーションが入ってスタートした。

どうしてもトークは小泉氏優勢の見方で進行。須田氏が「高市さんにワンチャンあるなら」として、党員党友票を大きく集めて決選投票に残って国会議員票を動かすことと指摘していた。

あまり驚きのない「予定通り連立」がありそうとの話題になると、橋下氏は「小泉さんと吉村さんでしょ？」と反応。

ただし自公維の連立は衆院大阪がネックとの指摘も。維新との関係で公明が４議席を保っていたが、維新ＶＳ公明が勃発し、２４年衆院選で維新が大阪の全１９選挙区で勝利し、公明が全議席を失った因縁がある。

しかし橋下氏は「これ、聞いたところでは、ですよ。聞いたところでは」と切り出し「選挙区調整はしません。だから選挙ごとに戦う。その前提として解散権は封印する」と語った。

司会の黒木千晶アナが「ちょっと待って！維新と自民の連立の話は進んでるんですか？」と聞くと、橋下氏は「ああ、水面下ではもうやってますよ」と当然のように断言し、黒木アナ「おおおっ！」と声を上げた。

門田隆将氏が「それ（聞いたところ、ではなく）指示したところによると、じゃないの？橋下さんが吉村さんに、そう指示したんですね？」と突っ込み、爆笑が起こった。

須田氏が、自身の取材では維新と公明の大阪選挙区を巡る関係は複雑そうだと指摘すると、橋下氏は「どなたに聞いたんですか？たぶん（須田氏のネタ元）レベルより上は、連立です」と自信満々に言い切り、笑わせた。

橋下氏のネタ元は？と聞かれると「維新で独自取材！」と主張していた。