佐々木の登板直前、9回打席中の行動に脚光

米大リーグのドジャースは4日（日本時間5日）、敵地フィラデルフィアでフィリーズとの地区シリーズ第1戦に臨み、5-3で逆転勝ちした。大谷翔平投手が6回3安打3失点で勝利投手に。9回は佐々木朗希投手が1回無失点でセーブを挙げた。佐々木の登板直前には、打席に入った大谷が“援護”。後輩のために取った行動に賛辞が相次いだ。

佐々木は、直球の最速が時速101マイル（約162.5キロ）を記録するなど、1回を1安打無失点で初セーブ。ただ、起用が決まったのは直前の攻撃の1死からだったと、本人は試合後の中継インタビューで説明。「ちょっとビックリはしたけれど、走者1人出て時間があったので、自分のペースで作りました」と舞台裏を明かしていた。

ドタバタ起用の裏では、大谷が後輩をしっかり援護。米専門メディア「ドジャース・ネーション」が公式YouTubeに公開した試合後会見で「（9番を打つ）ウィル（スミス）の打席くらいで朗希が（肩を）作り始めていたので、監督から時間を稼いでほしいというオーダーが出ていました」と明かした。

実際、四球となった9回の打席では、初球でバントの構え。2ボールとなってから打席に入るまでに時間を使い、そのうえでタイムを要求。打席に入ってから四球になるまで約150秒（2分30秒）を稼いでおり、監督の注文通りに時間を生み出した。

時間稼ぎに敵地ファンからは大ブーイングが響いたが、NHKで解説していた小早川毅彦氏は「大谷選手が時間作ってくれたので助かりましたよね」と称賛。X上のファンからも「大谷が一瞬見せたあのバントは、時間稼ぎだったんじゃって思うと…グッとくるものがあるわなぁ」「大谷が作った時間はデカかった」などの反応が上がり、大谷の行動には各所で賛辞が相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）