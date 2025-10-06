辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃん＆三男のカメラ目線ショット公開「仲良し兄妹」「可愛すぎる」と話題
【モデルプレス＝2025/10/06】タレントの辻希美が10月5日、自身のInstagramを更新。三男・幸空（こあ）くんと第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんがカメラに目線を送る写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻希美、三男＆第5子の微笑ましいカメラ目線ショット
辻は「可愛い過ぎる写真が撮れました」とリビングで三男が、にっこりと微笑む夢空ちゃんを抱く様子を公開。「2人とも笑顔でカメラ目線 キュン 最近コアが夢を凄く可愛がってくれる」と、兄妹の微笑ましい姿に「はぁ〜かわいいいいいい」と幸せいっぱいのつぶやきも記している。
この投稿に、ファンからは「仲良し兄妹」「頼れるお兄ちゃん」「モデルショット可愛すぎる」「ゆめあちゃん、幸せそう」「2人ともニコニコ」などの反響が寄せられている。
辻は、杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
