【絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜 第1話】二宮（沢口靖子）、DICTと対峙するトクリュウに挑む
【モデルプレス＝2025/10/06】女優の沢口靖子が主演を務める月9ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（毎週月曜21時〜※初回15分拡大）が、10月6日にスタートする。
本作は人気シリーズ「絶対零度」の最新作。新シリーズの舞台は、高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。トクリュウ（匿名・流動型犯罪）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。
巧妙化する情報犯罪に対応するため、半年前に総理大臣・桐谷杏子（板谷由夏）と内閣官房副長官・佐生新次郎（安田顕）直轄のチーム『情報犯罪特命対策室』、通称DICT（ディクト）が発足。しかし、まだ目に見えた成果を上げられず、桐谷と佐生はマスコミ対応に追われていた。
そんな中、 “情報”を悪用した強盗事件が連続して発生。田辺智代（馬場園梓）は複数の事件の共通点から『匿名・流動型犯罪グループ』、通称“トクリュウ”の犯行ではないかと推測する。ディクトの調査官・清水紗枝（黒島結菜）が犯行を行った人物を特定、南方睦郎（一ノ瀬颯）と掛川啓（金田哲）が実行犯を逮捕する。しかし、実行犯の男は指示を受けただけで、犯行グループの特定にはつながらなかった。事件の根本的な解決に至らない中、二宮奈美（沢口靖子）は室長の早見浩（松角洋平）に事件現場を直接確認したいと告げ、山内徹（横山裕）を連れて飛び出していく。
事件現場に着いた奈美は、近所の老婦人・真田富貴子（梅沢昌代）と事件に関係ない話で盛り上がる。しかし、話の中で「息子と名乗る不審な電話がかかってきた」と富貴子から聞き出し、今度電話が来たら警察に連絡するよう促す。
後日、富貴子の元に電話が。電話の相手は警察署の者だと名乗り、銀行口座の情報が漏れている可能性があるため、現金を警察で預からせてほしいと伝える。電話の後、待ち合わせ場所に現れた富貴子の元に、1人の少年が近づく。
