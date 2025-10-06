森崎ウィン×向井康二『（LOVE SONG）』切ない展開を見せるロングトレーラー解禁 Omoinotake主題歌もたっぷり収録
森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がダブル主演する日タイ共同制作映画『（LOVE SONG）』より、ソウタ（森崎）とカイ（向井）のすれ違う“両片想い”を、Omoinotakeによる主題歌「Gravity」と共に収めたロングトレーラーが解禁された。
【動画】Omoinotake主題歌をたっぷり収録 切なさMAX『（LOVE SONG）』ロングトレーラー
世界的な人気を誇る大ヒットBLドラマ『2gether』を手掛けたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとる本作は、東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命をつなぐ“ピュアラブストーリー”。異国の地で再会した2人が次第に心を通わせていく過程を温かな視点で描き出す。
トンジラー監督が日本デビュー作となる本作でダブル主演に迎えたのは、森崎ウィンと向井康二。さらに、及川光博、藤原大祐、齊藤京子、逢見亮太、筒井真理子ら日本人キャストのほかに、タイで若者を中心に人気を集める個性豊かなキャストが集結し、2人の恋の行方を彩る。
主題歌は、Omoinotakeの書き下ろしによる「Gravity」。主人公二人の国境を超えるほどの「強い愛の引力」が込められた、Omoinotakeにとっても「大切なラブソング」と語る楽曲となっている。
先月9月24日にはジャパンプレミアを開催し、日本の豪華キャストとチャンプ監督が集結して大きな盛り上がりを見せた本作。今回解禁されたのは、ソウタ（森崎）とカイ（向井）のすれ違う“両片想い”を収めたロングトレーラー。主題歌『Gravity』もたっぷりと収められている。
映像は、「俺はずっと想っているやつがいる」と、大学時代に突然姿を消したカイのことを想い続け、再会を願うソウタが映し出されるところから始まる。カイはなぜ、ソウタの前から姿を消してしまったのか。そして時が経ち、仕事でバンコク勤務となったソウタは、運命に引き寄せられるようにカイと奇跡の再会を果たす。
バンコクで暮らすカイは、カメラマンとして活動しながら、バンド仲間と共に変わらず音楽活動を続けていた。離れ離れだった時間を取り戻すかのように、時間を共有していく二人。バンコクで新しい思い出が増えるたびに、お互いの距離は一気に近づいていく。そしてソウタは、カイのことが好きだと改めて気付く。
学生時代、カイが「想っている人のために書いた」と言い、聴かせてくれた未完成の曲。初めて聴いた時から、ずっとソウタの胸に刻み込まれているあのメロディが、より一層、強く鳴り響く。ある日ソウタは、カイが次のライブで大学時代に作ったその特別な曲を初めて披露することを聞き、動揺する。
一方、カイは「最初に聴かせたいやつがいる」とバンドメンバーに打ち明けるが、「好きな人のために作った曲なの？」と聞かれても何も話さない。ソウタは「カイの歌が好きだ。でも歌だけじゃない。カイが好きなんだ」と自分の想いに向き合おうとするが、「でも…きっと叶わないんだよ」とつぶやく。そしてカイはライブで「きっと叶うことのない愛を歌った曲」と語り、曲を披露するが…。
お互いに今も相手を想う気持ちはありつつも、すれ違い、ぶつかり合ってしまう二人の姿を、『Gravity』のメロディーが切なく彩る。「好きと言えたら、世界は変わる」。両片想いの行方はどのような結末を迎えるのか、期待が高まるエモーショナルな映像となっている。
映画『（LOVE SONG）』は、10月31日より全国公開。
