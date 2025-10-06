櫻坂46、新センターは村井優 13thシングル「Unhappy birthday構文」新ビジュアル公開
10月29日発売の櫻坂46・13thシングル「Unhappy birthday構文」の新ビジュアルが公開となった。今作では三期生・村井優が初センターを務める。
【動画】新ビジュアルの撮影風景を収めたティザー映像
レギュラー番組『そこ曲がったら、櫻坂？』内のインタビューで、「覚悟はあります。大好きな櫻坂46をもっと見てもらえるように、新しい櫻坂46の素敵なところをメンバー全員でお届けできたらと思います」と力強く意気込みを語った村井。
13thシングル「Unhappy birthday構文」の新ビジュアルでは、光沢のある衣装を身にまとったメンバーがたたずむ中、堂々とした立ち姿を見せる村井の姿が印象的だ。
また、新しい展開として今回の新ビジュアルの撮影風景を収めたティザー映像も公開となった。それぞれのメンバーの魅力が存分に伝わる映像に仕上がっている。
櫻坂46の13thシングル「Unhappy birthday構文」は、10月29日発売。
