作家としても活躍中のNEWS加藤シゲアキ（38）が5日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に、俳優佐藤隆太（45）、俳優中尾明慶（37）とともに出演。来年の新作発表に意欲をのぞかせた。

占い師の彌彌告さんに「来年の8月ごろに大きなチャンスがやってくる。そのくらいに、もし（新作を）発売できるのだったらベスト」と告げられると、「オレそうしますね」とにっこり。さらに作品が生み出される環境についても「不安定な方が良い結果が出る星回りだったりします。ある種、不健康な状態の方がいいものが降ってくる、という環境をもっていらっしゃるんですよ」と言われ、一瞬目を閉じて「メッチャそう」と納得の表情を見せた。「忙しい時の方が本を書くんですよ。ドラマ期間とかもメッチャ浮かぶんですよ」と話した。

「最初の小説を書いた時は超メンタルが不安定な時だったし、仕事もないときだったし」。NEWSが6人から4人になった時期で、「イチゴのないショートケーキだとか、具のないおでんだとか、言われていたんですよね」と話した。「スポンジだっておいしいよって言いたいんだけど」と笑った。