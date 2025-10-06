草間リチャード敬太容疑者釈放、涙ながらに頭下げ謝罪「申し訳ございませんでした」

10月4日に公然わいせつの疑いで逮捕された、アイドルグループ・Aぇ!groupの草間リチャード敬太容疑者（29歳）が6日、釈放された。



留置されていた警視庁・東京三田署から、黒のスーツ、黒のネクタイという姿で現れた草間容疑者は、目に涙を浮かべながら「このたびは、お騒がせして、申し訳ございませんでした」と深々と頭を下げ謝罪。



また、報道陣のフラッシュがたかれる中、ファンに対しての言葉を求められると、再び涙ながらに「申し訳ございませんでした」と頭を下げた。



草間容疑者は4日、東京・新宿区のビル出入り口で、下半身を露出していたとして、公然わいせつの疑いで逮捕。当時、酒に酔った状態だったと伝えられている。



Aぇ!groupはSTARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルグループで、2019年に結成。2024年5月にCDデビューしている。