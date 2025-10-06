東京ディズニーリゾート「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」

写真拡大 (全12枚)

東京ディズニーリゾートでは、2025年11月1日より「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」の提供をスタート！

コーヒーとスウィーツが織りなすハーモニーを楽しめます。

 

東京ディズニーリゾート「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」

 

 

発売日：2025年11月1日

販売店舗：
東京ディズニーランド／ワールドバザール「スウィートハート・カフェ」
東京ディズニーランド／アドベンチャーランド「カフェ・オーリンズ」
東京ディズニーシー／メディテレーニアンハーバー「ゴンドリエ・スナック」

 

東京ディズニーリゾートで、“コーヒーとデザートのペアリングで優雅なひと時を”をテーマにした「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」が始まります。

パークオリジナルのブレンド豆を使ったこだわりのコーヒーと、それぞれのコーヒーに合わせて開発されたスウィーツが登場。

はじめのひと口はコーヒーだけで、つぎのひと口はスウィーツといっしょに、パークの景色を眺めながら、ほっとひと息つける至福のカフェタイムを過ごせます。

コーヒーとスウィーツが織りなすハーモニーを楽しめるメニューを紹介します！

 

東京ディズニーランド スウィートハート・カフェ

 

カフェ＆スウィーツセット

 

 

価格：コーヒー/アイスコーヒー＆チーズケーキ 1,300円、カフェラテ/アイスカフェラテ＆チーズケーキ 1,400円

爽やかなオリジナルブレンドコーヒーとケーキのセット。

酸味、コク、甘みをしっかりと感じられるケーキは相性ぴったりです。

 

チーズケーキ

 

 

価格：800円

さっぱりしたレアチーズとしっとりとしたスフレチーズに甘酸っぱいレモンをプラスした、軽やかな味わいのケーキ。

 

コーヒー／アイスコーヒー

 

 

価格：550円

柔らかでフローラルなブレンド。

柑橘系の酸味と心地よい苦味とともに、長く続く余韻を楽しめます。

 

カフェラテ／アイスカフェラテ

 

 

価格：650円

カフェラテと、

 

アイスカフェラテもラインナップされています。

 

東京ディズニーランド カフェ・オーリンズ

 

カフェ＆スウィーツセット

 

 

価格：コーヒー/アイスコーヒー＆キャラメルガナッシュサンド 1,300円、カフェラテ/アイスカフェラテ＆キャラメルガナッシュサンド 1,400円

オリジナルブレンドコーヒーのコクと苦味、ガナッシュサンドのしっとりとした甘さと香ばしさがマッチ。

濃厚な味わいを楽しめます。

 

キャラメルガナッシュサンド

 

 

価格：800円

サクッとした食感のサブレに、濃厚なガナッシュとほろ苦いキャラメルクリームをたっぷり入れたサンド。

 

コーヒー／アイスコーヒー

 

価格：550円

ビターな味わいとフレッシュな酸味のバランスがとれたブレンド。

後味には甘さも感じられます。

カフェラテ／アイスカフェラテは650円です。

 

東京ディズニーシー ゴンドリエ・スナック

 

カフェ＆スウィーツセット

 

 

価格：コーヒー/アイスコーヒーセット 1,350円、カフェラテ/アイスカフェラテセット 1,450円

 

「ベリーとピスタチオのタルト」とドリンクのセット。

「ゴンドリエ・スナック」では、オリジナルブレンドコーヒーの濃厚さと、タルトの甘酸っぱさが、味わいのバランスを引き立てます。

 

ベリーとピスタチオのタルト

 

 

価格：850円

甘酸っぱいストロベリーと濃厚なピスタチオがマッチしたタルト。

中にはフランボワーズソースやロイヤルティーヌを忍ばせ、奥行きのある味わいを楽しめます。

 

コーヒー／アイスコーヒー

 

 

価格：550円

香ばしい香りで苦味が特徴的なブレンドです。しっかりとしたコーヒーのコクが感じられます。

 

カフェラテ／アイスカフェラテ

 

価格：650円

 

 

各店舗で異なる味わいのスウィーツと、それに合わせてブレンドされたコーヒーとのペアリングが楽しめる「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」。

パークの美しい景色とともに、甘くて幸せなひとときを過ごせる素敵なメニューです。

東京ディズニーリゾート「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」の紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。
※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

©Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post コーヒーとデザートのペアリング体験！東京ディズニーリゾート「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」 appeared first on Dtimes.