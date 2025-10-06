東京ディズニーリゾートでは、2025年11月1日より「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」の提供をスタート！

コーヒーとスウィーツが織りなすハーモニーを楽しめます。

東京ディズニーリゾート「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」

発売日：2025年11月1日

販売店舗：

東京ディズニーランド／ワールドバザール「スウィートハート・カフェ」

東京ディズニーランド／アドベンチャーランド「カフェ・オーリンズ」

東京ディズニーシー／メディテレーニアンハーバー「ゴンドリエ・スナック」

東京ディズニーリゾートで、“コーヒーとデザートのペアリングで優雅なひと時を”をテーマにした「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」が始まります。

パークオリジナルのブレンド豆を使ったこだわりのコーヒーと、それぞれのコーヒーに合わせて開発されたスウィーツが登場。

はじめのひと口はコーヒーだけで、つぎのひと口はスウィーツといっしょに、パークの景色を眺めながら、ほっとひと息つける至福のカフェタイムを過ごせます。

コーヒーとスウィーツが織りなすハーモニーを楽しめるメニューを紹介します！

東京ディズニーランド スウィートハート・カフェ

カフェ＆スウィーツセット

価格：コーヒー/アイスコーヒー＆チーズケーキ 1,300円、カフェラテ/アイスカフェラテ＆チーズケーキ 1,400円

爽やかなオリジナルブレンドコーヒーとケーキのセット。

酸味、コク、甘みをしっかりと感じられるケーキは相性ぴったりです。

チーズケーキ

価格：800円

さっぱりしたレアチーズとしっとりとしたスフレチーズに甘酸っぱいレモンをプラスした、軽やかな味わいのケーキ。

コーヒー／アイスコーヒー

価格：550円

柔らかでフローラルなブレンド。

柑橘系の酸味と心地よい苦味とともに、長く続く余韻を楽しめます。

カフェラテ／アイスカフェラテ

価格：650円

カフェラテと、

アイスカフェラテもラインナップされています。

東京ディズニーランド カフェ・オーリンズ

カフェ＆スウィーツセット

価格：コーヒー/アイスコーヒー＆キャラメルガナッシュサンド 1,300円、カフェラテ/アイスカフェラテ＆キャラメルガナッシュサンド 1,400円

オリジナルブレンドコーヒーのコクと苦味、ガナッシュサンドのしっとりとした甘さと香ばしさがマッチ。

濃厚な味わいを楽しめます。

キャラメルガナッシュサンド

価格：800円

サクッとした食感のサブレに、濃厚なガナッシュとほろ苦いキャラメルクリームをたっぷり入れたサンド。

コーヒー／アイスコーヒー

価格：550円

ビターな味わいとフレッシュな酸味のバランスがとれたブレンド。

後味には甘さも感じられます。

カフェラテ／アイスカフェラテは650円です。

東京ディズニーシー ゴンドリエ・スナック

カフェ＆スウィーツセット

価格：コーヒー/アイスコーヒーセット 1,350円、カフェラテ/アイスカフェラテセット 1,450円

「ベリーとピスタチオのタルト」とドリンクのセット。

「ゴンドリエ・スナック」では、オリジナルブレンドコーヒーの濃厚さと、タルトの甘酸っぱさが、味わいのバランスを引き立てます。

ベリーとピスタチオのタルト

価格：850円

甘酸っぱいストロベリーと濃厚なピスタチオがマッチしたタルト。

中にはフランボワーズソースやロイヤルティーヌを忍ばせ、奥行きのある味わいを楽しめます。

コーヒー／アイスコーヒー

価格：550円

香ばしい香りで苦味が特徴的なブレンドです。しっかりとしたコーヒーのコクが感じられます。

カフェラテ／アイスカフェラテ

価格：650円

各店舗で異なる味わいのスウィーツと、それに合わせてブレンドされたコーヒーとのペアリングが楽しめる「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」。

パークの美しい景色とともに、甘くて幸せなひとときを過ごせる素敵なメニューです。

東京ディズニーリゾート「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」の紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

©Disney

