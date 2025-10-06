コーヒーとデザートのペアリング体験！東京ディズニーリゾート「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」
東京ディズニーリゾートでは、2025年11月1日より「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」の提供をスタート！
コーヒーとスウィーツが織りなすハーモニーを楽しめます。
東京ディズニーリゾート「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」
発売日：2025年11月1日
販売店舗：
東京ディズニーランド／ワールドバザール「スウィートハート・カフェ」
東京ディズニーランド／アドベンチャーランド「カフェ・オーリンズ」
東京ディズニーシー／メディテレーニアンハーバー「ゴンドリエ・スナック」
東京ディズニーリゾートで、“コーヒーとデザートのペアリングで優雅なひと時を”をテーマにした「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」が始まります。
パークオリジナルのブレンド豆を使ったこだわりのコーヒーと、それぞれのコーヒーに合わせて開発されたスウィーツが登場。
はじめのひと口はコーヒーだけで、つぎのひと口はスウィーツといっしょに、パークの景色を眺めながら、ほっとひと息つける至福のカフェタイムを過ごせます。
コーヒーとスウィーツが織りなすハーモニーを楽しめるメニューを紹介します！
東京ディズニーランド スウィートハート・カフェ
カフェ＆スウィーツセット
価格：コーヒー/アイスコーヒー＆チーズケーキ 1,300円、カフェラテ/アイスカフェラテ＆チーズケーキ 1,400円
爽やかなオリジナルブレンドコーヒーとケーキのセット。
酸味、コク、甘みをしっかりと感じられるケーキは相性ぴったりです。
チーズケーキ
価格：800円
さっぱりしたレアチーズとしっとりとしたスフレチーズに甘酸っぱいレモンをプラスした、軽やかな味わいのケーキ。
コーヒー／アイスコーヒー
価格：550円
柔らかでフローラルなブレンド。
柑橘系の酸味と心地よい苦味とともに、長く続く余韻を楽しめます。
カフェラテ／アイスカフェラテ
価格：650円
カフェラテと、
アイスカフェラテもラインナップされています。
東京ディズニーランド カフェ・オーリンズ
カフェ＆スウィーツセット
価格：コーヒー/アイスコーヒー＆キャラメルガナッシュサンド 1,300円、カフェラテ/アイスカフェラテ＆キャラメルガナッシュサンド 1,400円
オリジナルブレンドコーヒーのコクと苦味、ガナッシュサンドのしっとりとした甘さと香ばしさがマッチ。
濃厚な味わいを楽しめます。
キャラメルガナッシュサンド
価格：800円
サクッとした食感のサブレに、濃厚なガナッシュとほろ苦いキャラメルクリームをたっぷり入れたサンド。
コーヒー／アイスコーヒー
価格：550円
ビターな味わいとフレッシュな酸味のバランスがとれたブレンド。
後味には甘さも感じられます。
カフェラテ／アイスカフェラテは650円です。
東京ディズニーシー ゴンドリエ・スナック
カフェ＆スウィーツセット
価格：コーヒー/アイスコーヒーセット 1,350円、カフェラテ/アイスカフェラテセット 1,450円
「ベリーとピスタチオのタルト」とドリンクのセット。
「ゴンドリエ・スナック」では、オリジナルブレンドコーヒーの濃厚さと、タルトの甘酸っぱさが、味わいのバランスを引き立てます。
ベリーとピスタチオのタルト
価格：850円
甘酸っぱいストロベリーと濃厚なピスタチオがマッチしたタルト。
中にはフランボワーズソースやロイヤルティーヌを忍ばせ、奥行きのある味わいを楽しめます。
コーヒー／アイスコーヒー
価格：550円
香ばしい香りで苦味が特徴的なブレンドです。しっかりとしたコーヒーのコクが感じられます。
カフェラテ／アイスカフェラテ
価格：650円
各店舗で異なる味わいのスウィーツと、それに合わせてブレンドされたコーヒーとのペアリングが楽しめる「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」。
パークの美しい景色とともに、甘くて幸せなひとときを過ごせる素敵なメニューです。
東京ディズニーリゾート「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」の紹介でした。
