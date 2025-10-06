日差しを跳ね返し、暑さを遮る。銀パラソルで、夏のゴルフを快適に【ミズノ】の日傘がAmazonに登場中‼
軽くて強い、夏の味方。銀の盾で、熱中症対策【ミズノ】の日傘がAmazonに登場!
ミズノの日傘は、UVカット率99.9％以上の高性能晴雨兼用傘。外側のシルバー加工が日差しを反射し、内側のダークカラーが地面からの照り返しを抑えることで、強い日差しの中でも快適なプレーをサポートする。
高い遮熱効果により、熱中症対策にも最適。突然の雨にも対応できる晴雨兼用仕様で、天候を問わず安心して使える。
骨部分にはカーボン素材を採用し、軽量化を実現。持ち運びやすく、長時間のラウンドでも負担にならない。
収納カバー付きで、使用後の持ち運びもスマートに。 機能性と快適性を兼ね備えた、夏のゴルフの頼れる一本。
