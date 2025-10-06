ÆþÍáºÞ¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¤Î¹áÅò¡×³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤Ï¡© ¤¦¤É¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤ÈÏÃÂê
¡ÖÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë»þ¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÆþÍáºÞ¤ò»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÆþÍáºÞ¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆ»¤Î±Ø ¸»Ê¿¤ÎÎ¤¤à¤ì¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¤Î¹áÅò¡×¤È¤¤¤¦ÆþÍáºÞ¤Ï¡¢¡È»¾´ô¤¦¤É¤ó¤Î½Ð½Á¤Î¹á¤ê¤È¿§Ì£¤òºÆ¸½¤·¤¿Æ»¤Î±Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²¹Àô¤ÎÁÇ¡É¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È»¾´ô¤¦¤É¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¡É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¤Î¹áÅò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸»Ê¿¤ÎÎ¤¤à¤ì¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ç¤¢¤ëµ×ÊÝÍÛÊ¿¤µ¤ó¤òÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¤Î¹áÅò¡×¤òºî¤Ã¤¿ÌÜÅª¤Ï¡©
µ×ÊÝ¡§¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤·¤¤»¾´ô¤¦¤É¤ó¤òÄó¶¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£»¾´ô¤¦¤É¤ó¤ÇÍÌ¾¤Ê¹áÀî¸©¤Ë¤¢¤ëÅö±Ø¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ»¾´ô¤¦¤É¤ó¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤Ù¤ë°Ê³°¤Ë¤â¡ÈÂÎ¸³¡É¤Ç¤¤ë»¾´ô¤¦¤É¤ó¤Î¤ªÅÚ»º¤â¡¢»Ù»ý¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡ÖËÜÉÊ¤Ï²¹Àô¤ÎÁÇ¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸úÇ½¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
µ×ÊÝ¡§ËÜÉÊ¤Ë¤Ï¸úÇ½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÉÊ¤ÏÆþÍáÍÑ²½¾ÑÉÊ¤Î°·¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìôµ¡Ë¡¾å¡Ö²¹Àô¤ÎÁÇ¡×¤ä¡ÖÆþÍáÎÁ¡×¤È¤¤¤¦É½µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡Ö¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ãí°Õ½ñ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÊª¤Î¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê´°À®ÅÙ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µ×ÊÝ¡§¿©ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¤¦¤É¤ó¡×¤ä¡Ö¤¦¤É¤ó¤À¤·¡×¤òÅ¹Æâ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢¤ªÅÚ»º¤È¤·¤ÆÅÏ¤µ¤ì¤¿Êý¤¬´ª°ã¤¤¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¤Ë¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»Ý¤òµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Çä¤ê¾ì¤Ç¤â¡¢¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»Ý¤Ï¶¯¤¯¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´°À®ÅÙ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤íËÜÊª¤Î¤¦¤É¤ó½Ð½Á¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð°ã¤¤¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¦¤É¤ó½Ð½Á¤Î¿§¤È¹á¤ê¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤¦¤É¤ó½Ð½Á¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇÆþÍá¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¾å¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
µ×ÊÝ¡§¤¦¤É¤ó½Ð½Á¤ÎºÆ¸½À¤È¡¢²¹Àô¤ÎÁÇ¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÍÑÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£ËÜÊª¤Î¤¦¤É¤ó½Ð½Á¤ò¥á¡¼¥«¡¼¤ËÁ÷¤ê¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬½é´ü¤Î»îºîÉÊ¤Ç¤Ï¹á¤ê¤¬¶¯¤¯¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÆþÍá¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÂÎ¤¬½Ð½Á½¤¯¤Ê¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ¹á¤ê¤ò¼å¤¯¤¹¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¹á¤ê¤Î´øÈ¯À¤ò¹â¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
µ×ÊÝ¡§¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¦¤É¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë½Ð½Á´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¤ªÀ¼¤òÄºÂ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Öµ¢¾ÊÀè¡¢»Å»öÀè¤Ê¤É¤ÇÎÉ¤¤ÏÃ¤Î¼ï¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µ×ÊÝ¡§¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿Âè°ìÃÆ¤Ï½ªÇä¡¢2025Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ÂèÆóÃÆ¤Ï¹¥É¾ÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢µ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¼êÅÚ»º¤Ê¤É¤Î¥®¥Õ¥È¼ûÍ×¤È¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿»ö¤¬Âç¤¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èæ³ÓÅªÇÛ¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÂçÎÌ¤ËÇã¤¦Êý¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¤É¤ó¹¥¤¤Î¹áÀî¸©Ì±¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Çºî¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÈÏÃÂêÀ¤¬¡¢¼êÅÚ»º¤ÇÅÏ¤¹ºÝ¤ÎÎÉ¤¤ÏÃ¤Î¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤³¤ÎÆþÍáºÞ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¸»Ê¿¤ÎÎ¤¤à¤ì¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤«ÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
µ×ÊÝ¡§¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¤Î¹áÅò¡×°Ê³°¤Ë¤â¡¢¿§¡¹¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¼ÒÉ÷¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÍÍ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¤Î¹áÅò¡×¤Ï¡¢ËÜ¹Æ¼¹É®»þÅÀ¤Ç¾ßÌý¤¦¤É¤óÉ÷¤ÈÎä¤ä¤«¤±¤¦¤É¤óÉ÷¤Î2¼ïÎà¤¬ÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï1¸Ä260±ß¡¢2¸Ä¥»¥Ã¥È426±ß¡¢6¸Ä¥»¥Ã¥È1126±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¼µ¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥á¡¼¥ë/ÅÅÏÃ¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡ÖÀè¿¶¤ê¹þ¤ß¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÂå°ú¤¡×¤Ë¤ÆÈ¯Á÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ»¤Î±Ø ¸»Ê¿¤ÎÎ¤¤à¤ì
https://www.genpei-mure.jp/
¢¨²èÁüÄó¶¡¡§Æ»¤Î±Ø ¸»Ê¿¤ÎÎ¤¤à¤ì
(¼¹É®¼Ô: 6PAC)